113 órgãos estão com inscrições abertas para mais de 26 mil vagas de emprego

Somente na Secretaria de Estado da Educação do Paraná há 11 mil vagas, para cargos de nível fundamental e médio. O salário é de R$ 1.523,83. Veja mais informações no site da organizadora.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guanhães, Estado de Minas Gerais abriu processo seletivo com objetivo de contratar dois profissionais de nível médio para as vagas de auxiliar de engenharia e fiscal. Os salários são de R$ 1.126,14 e R$ 1.210,75. As inscrições devem ser realizadas na sede do órgão (Travessa dos Leões, 140, Centro). Veja mais informações no site da empresa.

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (ES)

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região do Estado do Espírito Santo (CRP – ES) divulgou o edital de abertura do processo de seleção de cadastro de reserva para os cargos de representantes titulares e suplentes da área de Psicologia de nível superior. As inscrições devem ser feitas na sede do Conselho (rua Ferreira Coelho, 330, Vitória). Veja mais informações no site do conselho.

Prefeitura de Apiacá (ES)

A Prefeitura de Apiacá (ES) abriu seleção com o objetivo de formar cadastro de reserva para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. O salário mensal é de R$ 1.014. É necessário ter nível fundamental completo. A inscrição é feira na Secretaria Municipal de Saúde (Praça Senhora Santana, 1). Mais informações no site da prefeitura.

Prefeitura de Bom Jesus do Norte (ES)

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte (ES) abriu seleção para contratar 17 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.500. As inscrições são feitas no Departamento de Recursos Humanos (Praça Astolpho Lobo, 249). Veja mais informações no site da prefeitura.

Prefeitura de Marataízes (ES)

A Prefeitura Municipal de Marataízes (ES) abriu as inscrições do processo seletivo destinado à contratação temporária de 90 profissionais para o cargo de salva-vidas. Poderão participar candidatos com idade igual ou superior a 18 anos completados até o último dia de inscrição, 4ª série ou 5º ano do Nível Fundamental e certificado de conclusão do Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV). O salário é de R$ 921,22.

A inscrição é feita na Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial (rua Osvaldo Alves, 80). Os salários chegam a R$ 921,22. Veja mais informações no site da prefeitura.

Prefeitura de Tijucas do Sul (PR)

A Prefeitura de Tijucas do Sul, no Paraná, anuncia dois processos seletivos para a contratação de um médico ginecologista obstetra e um médico clínico geral para trabalhar na Estratégia de Saúde da Família. Os salários serão de R$ 6.336,31 para o cargo de 20h e de R$ 10.871,13.

Também será feita a seleção para contratação de quatro técnicos em enfermagem com salário base de R$ 1.739,37. A inscrição é na prefeitura (rua XV de Novembro, 1.458). Veja mais informações no site do órgão.

Prefeitura de Palmeiras de Goiás (GO)

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás (GO) abriu processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para os cargos de merendeira (2), auxiliar de serviços gerais (1), cuidador de criança (6) e guarda noturno (2). Também há 33 vagas para cadastro de reserva. O salário para todos os cargos é de R$ 937. São exigidos ensino fundamental ou médio.

As inscrições são realizadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Rua 13, Qd. 23 A, Lt. 01 D. Veja mais informações no site da prefeitura.

Prefeitura de Várzea Grande (MT)

A Prefeitura de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, abriu e um concurso público com 2.678 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Foram publicados três editais em diversas áreas, como educação, saúde e Procuradoria.

Os salários variam entre R$ 985 e R$ 8,8 mil. As inscrições serão feitas via internetpelo site da UFMT.

SEJUDH (PA)

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará (SEJUDH – PA) abriu processo seletivo de contratação temporária. São sete vagas de nível médio e superior para os cargos de psicólogo (2); técnico em gestão de direitos humanos e cidadania – serviço social (1); técnico em gestão pública – Ciências Sociais (2); e assistente administrativo (2).

O salário base é de até R$ 1.804,28. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

Câmara de Salvador (BA)

A Câmara de Salvador, Estado da Bahia, anuncia novo Concurso Público para a contratação de 60 profissionais e também a formação de cadastro reserva de funções de nível médio e superior. No total, serão 60 vagas abertas, 26 para nível médio e 34 para nível superior. Também serão abertas 100 vagas de cadastro reserva para níveis médio e superior.

O concurso para a Câmara Municipal de Salvador terá salários de até R$ 4.171,35, para nível superior, e para nivel médio, de R$ 2.995,44 . Veja mais informações no site da câmara.

Prefeitura de João Pessoa (PB)

A Prefeitura de João Pessoa (PB) abriu concurso público que oferece 20 vagas, sendo 10 para auditor municipal de controle interno e 10 para técnico municipal de controle interno. São exigidos ensino médio e superior. Os salários são de R$ 8 mil e R$ 3,5 mil para os cargos de auditor e técnico, respectivamente.