12 Dicas para sua Autotransformação

Esta semana preparei uma sequência de 12 dicas para você seguir com sua autotransformação e começar a promover mudanças saudáveis em sua vida, sem excesso de bagagem e com foco no seu destino final.

1) Identifique as áreas da sua vida em que você deseja promover mudanças. Liste todas elas.

2) Identifique as forças, habilidades e competências que você já tem desenvolvidas para fazer as mudanças que deseja. Liste todas elas.

3) Identifique o que impediu você de fazer essas mudanças até hoje e o que ainda poderá vir a impedir daqui para frente. Liste todas elas.

4) Procure identificar se alguma vez antes na sua vida, você já superou algo parecido com a dificuldade atual. Que forças usou para superá-las? Você relacionou estas forças na resposta à pergunta 2? Em que outras situações você usou as habilidades que listou? Lembra de mais alguma? Como foi a experiência?

5) Alguma vez no seu passado você já se sentiu impedido de fazer mudanças semelhantes às que você listou em resposta à pergunta 3? Como você lidou com a situação naquela época? Que decisões tomou? Que resultados obteve a partir destas escolhas?

6) Se você pudesse definir apenas uma dificuldade ou bloqueio, aquele que você diria que é o mais determinante para a sua não-ação, ou seja, continuar carregando a sua mala sem alça pela vida, qual seria?

7) Se você pudesse definir uma única coisa como sendo a mais importante de todas na sua vida, qual seria?

8) Se você tivesse a possibilidade mágica, o milagre de realizar um único sonho na sua vida, qual seria?

9) Se você pudesse identificar a emoção que te define e que coloca você em estado imediato de alegria e satisfação em poder vive-la, qual seria?

10) Se você tivesse uma única possibilidade para se sentir realizado na vida, com o que você sentiria completo e feliz?

11) Se você pudesse deixar um legado ao mundo que pudesse fazer com que você fosse lembrado por todos na humanidade, qual seria? O que escreveriam para você no Facebook no dia em que você partisse?

12) Depois de responder a todas estas perguntas, e pudesse fazer um resumo de si mesmo em um parágrafo, como completaria estas frases?

Eu sou ___________________________________________________________ que nasci para __________________________________________________, usando as forças e as dádivas do meu espírito que são as de ________________ ______________________________________________ e que aprendi a superar as dificuldades do meu ser foram as de __________________________

_______________________________________ para cumprir chegar ao destino da minha missão de vida que é _____________________________________

____________________________ como realização de uma pessoa que deixou o legado de contribuir com o mundo para _____________________________ pelo que sou grata e feliz.

E agora é só seguir leve e comprometida com a sua felicidade. Faça Seu Céu Brilhar!

