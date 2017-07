12° Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque apresenta a orquidoterapia como tema

O Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque chega a sua 12ª edição e aborda um assunto que está em alta nos dias atuais: a terapia com orquídeas. A orquídea serve como uma ferramenta de autoconhecimento na medida em que estimula o

desenvolvimento de laços afetivos com as plantas.

As orquídeas, em especial, fazem parte desse tratamento por ser uma planta que demanda atenção e carinho. É indicada a qualquer pessoa sem limite de idade, inclusive para crianças, pois gera satisfação ao acompanhar o processo de crescimento da planta: sua alimentação/adubagem, as mudas/nova vida, que correspondem ao processo de cuidar-se.

A psicoterapeuta Nirley Crespi estará no evento e falará sobre os benefícios do cultivo das orquídeas com uma terapia assertiva e gostosa de empregar no dia a dia. “Mexer com plantas causa um efeito psicológico altamente favorável, por isso aplicamos a orquideoterapia como opção para tratar muitas frustrações e

tristezas que todo ser humano acaba enfrentando no decorrer da vida. Sem contar que conseguimos uma

boa interação entre pessoas que compartilham do mesmo interesse”, recomenda a especialista.

O Festival de Orquídeas também traz o SOS Orquídeas. Um espaço gratuito para quem quer solucionar suas dúvidas sobre o cultivo das orquídeas. A pessoa pode levar sua planta para ser orientada por especialistas.

Expositores

O evento reúne as maiores Associações Orquidófilas do Estado de São Paulo, e conta com uma gama bem ampla de variedades, prometendo agradar e encher os olhos do público. As plantas expostas serão julgadas e haverá premiação às melhores dentro das diversas categorias. O visitante que procura uma muda especial ou um novo exemplar para sua coleção, encontrará belas opções no 12º Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque, com mudas a partir de R$10,00.

Atrações

Além da palestra de orquideoterapia e SOS orquídeas, os visitantes contam com uma área de gastronomia e produtos típicos da região.

Serviços:

12º Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque

Local: Recanto da Cascata – Av. Antônio Maria Picena, 34 – São Roque, SP

Data: 28(somente venda), 29 e 30(vendas e exposição) de julho (sexta, sábado e domingo)

Horário: 09h00 às 18h00

Entrada: Gratuita

Estacionamento: R$10,00

Palestra de orquideoterapia: sábado às 14,00 h. e domingo às 13,00h.

Palestra de cultivo de orquídeas: sábado às 15,00 h. e domingo às 11,00 h.