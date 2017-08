16 de agosto: a emoção que contagia uma cidade

A tarde da última quarta-feira, 16, foi marcada mais uma vez pela cena tão aguardada pelos cristãos de São Roque e de várias cidades do Brasil, com a procissão do padroeiro pelas ruas centrais da cidade. Desde a preparação dos tapetes, que uniu mãos pequeninas às mais experientes para o manuseio das serragens coloridas, à saída da imagem de São Roque e de Nossa Senhora da Assunção da igreja Matriz, os gritos de Viva São Roque e Viva Nossa Senhora, uniam a todos na mesma energia. Após um dia nublado e chuvoso, a procissão começou às 17h sob o pôr do sol.

Maria Clara Zupardo sabe bem como é fazer parte desse cenário que contagia toda a cidade neste mês de agosto. “Participo a 16 anos carregando o andor de São Roque e todo dia 16 é sempre um ano muito esperado e especial para nós devotos. Muitos acham que parece difícil, mas pra gente não é nada difícil, é muito emocionante e gratificante”. A fé de Maria Clara nasceu dentro da própria casa, com o exemplo da família. “Carreguei por 30 anos o andor e é muito gratificante porque é uma fé que eu tenho que ela por acompanhar desde pequena, também adquiriu. É uma glória você conseguir participar desse momento. Meu ano começa hoje e termina dia 16 do ano que vem”, conta a mãe Maria Rita.

Cerca de 100 pessoas carregam o andor de São Roque para agradecer uma conquista alcançada ou pedir por uma área da vida. Sobre os tapetes de serragem passo a passo o andor percorre as ruas nos braços de seus devotos. Ao final da procissão, a imagem volta para a igreja sob o cortejo dos fiéis que recebem a benção dos párocos. “Vamos rezando a todo momento enquanto carregamos o andor, é muito emocionante. Cada um tem sua história e a gente acaba conhecendo um pouco de cada um. É uma sensação indescritível a cada ano”, disse Maria Clara ao final da procissão.

Uma missa campal aconteceu na Praça da Matriz no dia 16 às 10h. Às 6h a alvorada, às 7h30 a missa, em seguida a saída do Bando Precatório. Às 14h foi realizada uma missa aos Romeiros. A festa foi encerrada com o show da banda Porva Seca.

Novos festeiros

As Festas de Agosto 2017 conduzidas por Itacir e Lígia Ribeiro Lopes e Lauro e Véra Kono chegam ao fim com o anúncio dos novos festeiros após a procissão. O anúncio dos nomes deu início ao novo ciclo, que começa a partir de agora. Os casais Amauri e Tânia Cristina Vieira e Paulo e Heloisa Pires são agora os responsáveis pelas Festas de Agosto 2018. Muito emocionados, receberam a notícia com alegria. “É uma honra muito grande poder compartilhar desse momento com pessoas amigas e nós estamos muito felizes”, disse Heloísa, mais conhecida como “Pituca”.

“Dissemos o sim para Deus, sabemos que teremos trabalho, mas com a ajuda de muitos amigos que nos cercam, sabemos que com fé e perseverança poderemos realizar uma grande festa tão bonita quanto essa que terminou”, concluíram os novos festeiros.

Procissão de Maria

O dia 15 de Agosto é todo dedicado a Nossa Senhora, pois neste dia há mais de 60 anos a Igreja proclamou o Dogma da Assunção de Maria, concedendo a dignidade de elevada aos céus em corpo e alma a Mãe do Salvador! Desde os primórdios da Igreja persistia a crença da elevação de Maria em corpo e alma ao céu. Desde então, a comunidade em São Roque acolheu Maria no mistério de sua assunção como padroeira.

Neste dia ao final da tarde, a praça se enche com as diversas comunidades das paróquias da cidade que comparecem com seus padroeiros em lindos andores, num alegre louvor.

Em 2008 saía em procissão pela primeira vez a nova imagem de Nossa Senhora da Assunção, entronizada na Igreja Matriz. Com a presidência do Pe. Reginaldo, e o andor de Nossa Senhora carregado por jovens colocou-se no adro da igreja de onde saudava a passagem de todos os outros andores; a Mãe da Igreja estava ali para acolher todas as comunidades.