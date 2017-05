Após um ano da queda do telhado, começa reforma da quadra da EMEF Paulo Ricardo

Já foram iniciadas as obras da reforma da quadra esportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Ricardo, no bairro Santo Antônio. Em julho do ano passado, após forte chuva, uma árvore caiu sobre a lateral da cobertura da quadra e acabou danificando a parede, estrutura metálica e telhado.

Por conta desse acidente, os 500 alunos da escola passaram fazer as aulas de educação física no pátio da escola, gerando reclamações entre a população.

Inicialmente serão retiradas as telhas e parte da estrutura metálica danificada. Após esse rescaldo será refeita a parte de alvenaria, a estrutura metálica e o acabamento em geral. A empresa que está realizando o serviço é a E. S. De Paulo Forte Engenharia e deverá concluir as obras em 30 dias. O custo do reparo é de R$ 14.400,00.