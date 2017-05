Detran.SP em São Roque tem atendimento inspirado no Poupatempo

A cidade de São Roque tem desde setembro de 2016, uma unidade do Detran.SP, inspirada no padrão de atendimento do Poupatempo.

A unidade está localizada na rua Ângelo Meneguesso, 550, bairro Vila Nova, o posto funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Em um espaço amplo e confortável para o atendimento à população, a unidade do Detran/SP em nossa cidade presta um atendimento de excelência.

Lá são oferecidos todos os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos (incluindo lacração), com destaque para a prova teórica aos que se preparam para tirar a primeira carteira de habilitação. Vale lembrar que a prova é realizada de forma eletrônica, e por isso o resultado sai na hora.

O candidato pode treinar para o exame em um simulado on-line disponibilizado no site do Detran.SP ou pelo aplicativo do órgão para os sistemas Android e iOS. As questões são reais e usadas em provas.

SERVIÇO

Novo Detran.SP em São Roque

Rua Ângelo Meneguesso, 550, bairro Vila Nova

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Acesse o site do Detran.SP