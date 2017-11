Confira o Horóscopo desta semana!

ÁRIES

Ariano, a vibração da semana estará provocando transformações em sua vida, é um momento de fechamento de ciclo, onde muitas situações que não estão gerando mais resultados satisfatórios precisam ser abandonadas e encerradas para que lhe seja possível, uma nova abertura, com novas oportunidades.

Cuidado com julgamentos excessivos, lembrando que quando se aponta o dedo em sentido de crítica, três dedos estão apontados para você!

É importante estar atento também quanto à saúde, pois a sua vitalidade estará baixa, fazendo com que se sinta demasiadamente cansado e suscetível á doenças.

Será muito bom desabafar com alguma amizade de sua confiança, para que seja dissolvida toda a pressão interna que você vem sofrendo. Quanto mais conversarmos sobre os nossos problemas, tiramos cada vez mais, a força deles, aliviando nosso emocional e nos ajudando a confrontá-lo com percepções diferenciadas para resolvê-lo!

TOURO

Taurino, durante a semana será preciso se conscientizar mais sobre seus defeitos, antes que você aja erroneamente, gerando assim, consequências negativas para você. Sempre é mais fácil julgarmos os outros, nos esquecendo que também somos passíveis de erros e defeitos. É uma fase propícia para reconhecer o que precisa ser melhorado em você!

Você tende a sofrer prejuízos e negatividades durante a semana, tenha cuidado para que seja evitadas traições e problemas dentro de casa e no trabalho, com isso, é chegada à hora de filtrar as amizades e dar atenção ao que anda ultimamente sendo negligenciado em sua vida.

O problema é que somos sempre influenciados pelos outros ao nosso redor, mas o que é bom para os outros, não significa que será também para você, então por esta razão, é necessário estar atento e identificar o que precisa ser corrigido e organizado em sua vida.

GÊMEOS

Não adianta ignorar os problemas internos, Geminiano!

Existem tantas e tantas questões dentro de você, que precisam ser trabalhadas com maior intensidade, para que você se liberte de tudo aquilo que seja nocivo e não permite que se viva a vida com plenitude!

Queremos sempre o bem, as facilidades, a felicidade, as realizações, mas não adianta conquistar tudo isso, se não será possível aproveitá-las verdadeiramente, por causa de bloqueios que não lhe permitem senti-las profundamente.

A semana é favorável para que você confronte tudo o que anda bagunçado aí na tua vida e dentro de você, é chegada à hora de por o lixo pra fora, esquecer o que não deu certo, secar as lágrimas, perdoar e se sentir perdoado!

Solte de uma vez por todas, tudo o que você vem arrastando em tuas costas e em teu coração de ruim, principalmente em relação aqueles que lhe feriram tanto na área das amizades, como principalmente também no amor.

CÂNCER

Semana positiva, Canceriano!

Você conseguirá resolver muitos problemas que andam se arrastando em sua vida, obtendo o esclarecimento necessário para agir assertivamente.

É possível também que você venha perceber que uma amizade já deu o que tinha que dar em sua vida, portanto, aguarde o fim de alguma em breve.

A semana será de força e equilíbrio para você, onde todos os teus esforços estarão gerando os resultados esperados. Mesmo que você tenha que se esforçar bastante, tenha a certeza de que nada será feito em vão, pelo contrário, nem sempre os resultados esperados nos chegam rapidamente, mas o sentimento de dever cumprido será fortemente sentido.

Novas oportunidades para a vida material estarão sendo trazidas a você em breve, certamente será possível melhorar a área financeira gradativamente.

LEÃO

Leonino, você se verá em problemas com alguma amizade em breve, e isso trará desequilíbrios para você, pois tende a ser com alguém que você jamais imaginou poder sofrer alguma dificuldade.

Será difícil conseguir resolver essa situação, melhor mesmo é deixar o tempo passar, reconhecer as falhas que você também cometeu e esperar um longo afastamento dessa amizade.

Por outro lado, a semana estará provocando a abertura de um novo ciclo em sua vida, onde muito trabalho você terá pela frente, com novas ideias e projetos que darão certo e vão gerar lucros!

É importante também se atentar a todos os elementos que você possui em sua bagagem interna, e trabalhar com eles, para melhorar os aspectos da sua vida, pois muitas vezes nos esquecemos das habilidades que possuímos!

Novas situações estarão ocorrendo no lar, aproveite os bons momentos que se aproximam, para serem vividos dentro de casa com os amigos e ou também com os familiares.

VIRGEM

Virginiano, a vibração da semana será positiva para você, onde certamente você estará recebendo a ajuda necessária para resolver dificuldades.

É uma semana muito auspiciosa para trocas, sejam elas de favores ou conselhos, mas quanto mais nos doamos de forma equilibrada para o próximo, essa mesma ação nos é devolvida através dos outros, em várias situações da vida.

Você conseguirá dissolver as dificuldades internas que não permitem que se enxerguem as situações da vida por outros ângulos, isso lhe dará a compreensão do que precisa ser melhorado em você, e a não mais repetir os mesmos erros.

Pessoas do passado estarão vindo novamente para a sua vida, e mesmo que seja talvez, somente por um período, será muito favorável para resolver maus entendidos que ficaram lá atrás sem solução.

É uma semana de muito desenvolvimento pessoal e social, virginiano, aproveite!

LIBRA

Libriano, você tende a passar por momentos de instabilidade emocional durante a semana, onde será preciso trabalhar sobre todas as situações que estão aí dentro de você, não resolvidas até agora.

Se for preciso chorar chore, se for preciso gritar grite, mas ponha pra fora, tudo o que vem estagnando você!

Quanto mais mantemos em nós sentimentos e pensamentos conflituosos, mais negativos e desequilibrados ficamos, até nos encontrarmos inertes e impotentes diante da vida e das pessoas.

É uma fase favorável para compreender melhor tudo o que vem atrapalhando a sua vida, reconhecendo as más escolhas, e as atitudes que não foram boas para os outros e para você mesmo.

Sabe aquele momento onde a consciência nos cobra?

A sua, estará lhe cobrando.

A melhor saída para os conflitos, será baixar as guardas, dissolver a resistência que não te permite reconhecer os erros e defeitos, e “recomeçar”.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a semana será positiva para você, onde bloqueios estarão sendo dissolvidos e os problemas solucionados!

No aspecto emocional, você estará conseguindo se livrar de todas as mágoas e tristezas que até então, ainda não foram encerradas, permitindo que se siga adiante em sua vida, com o coração mais leve e pronto para viver o novo.

Para te ajudar neste processo, a melhor ferramenta para solucionar as questões emocionais, será o desapego.

Solte tudo que já há muito tempo, vem lhe forçando a confrontar os teus demônios incessantemente, lembrando que quando se é necessário resolver conflitos, o primeiro passo deve ser dado por nós mesmos.

Você entra agora numa fase de libertação, onde portas atrás de você serão fechadas, para que novas à sua frente possam ser abertas!

Novidades positivas estão chegando por aí, trazendo muitas alegrias para serem vividas também.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a vibração da semana estará provocando mudanças internas, isso fará com que você corte raízes em sua vida, que já não mais trazem nada de bom!

Isso inclui em cortar algumas pessoas que não possuem mais motivos para fazer parte do teu momento presente.

Desta forma, você estará também percebendo o quanto algumas pessoas o invejaram e atrapalharam a sua vida.

É uma fase de reflexão e de se preparar para o novo que está já aí, batendo na tua porta.

Você estará recebendo uma “força extra” para tomar as atitudes que sejam necessárias, fortalecendo também o teu equilíbrio e resistência!

A semana exigirá que você tome decisões importantes, tanto no aspecto material\mundano, como também afetivo em sua vida.

Chegou à hora de agir em cima de tudo aquilo que anda sendo evitado, não dá para esperar mais!

CAPRICÓRNIO

Semana de positividade, Capricorniano!

Você estará conseguindo agir assertivamente diante das circunstâncias, resolvendo assim, muitos problemas.

Não será possível continuar mantendo algumas amizades em sua vida, será uma semana para filtrar e cortar aquelas pessoas que em nada contribuem com você!

Vamos deixar de perder energia com quem não mereça certo?

Por outro lado, as vibrações da semana serão muito boas para melhorar a área afetiva, resolvendo os conflitos com a pessoa amada, e até mesmo para aqueles solteiros no momento, atraírem uma nova companhia amorosa.

Você estará mais centrado, percebendo muitas negligências que foram cometidas por você mesmo em sua vida, e isso lhe dará a oportunidade para correr atrás do tempo perdido e obter novas oportunidades.

AQUÁRIO

Aquariano, a semana será positiva para você, onde muitas questões em sua vida, principalmente aquelas ligadas a papéis, documentos e toda uma esfera burocrática, estarão sendo resolvidas.

Em breve, você estará vivendo momentos agradáveis junto aos amigos e com a pessoa amada, e para aqueles ainda solteiros, conhecerão uma nova pessoa para o amor!

Será uma semana favorável para os encontros e conhecer novas pessoas, que certamente estarão proporcionando muitos prazeres para serem vividos por você.

As comunicações recebem boas vibrações, pois logo surgirá um momento para tomar decisões importantes e se posicionar perante algumas pessoas, onde os resultados certamente serão positivos e lucrativos para você.

Os relacionamentos importantes para você, serão renovados através de novas situações, que oferecem a segurança e o carinho que você precisa, ou seja, suas emoções serão confortadas e equilibradas!

Boa sorte!

PEIXES

Pisciano, a vibração da semana estará permitindo você a compreender fatos que até então, estavam ocultos em sua vida, compreendendo melhor as reais intenções de algumas pessoas.

A semana será tranquila e positiva, suas emoções estarão equilibradas e você estará agindo com confiança em tudo o que for necessário.

Uma amizade sua estará te ajudando muito em breve, tanto a fazer com que você eleve a sua consciência através de conversas esclarecedoras, como também por favores.

Aproveite a vibração positiva para estudar mais, aprimorar os teus conhecimentos, se abrir às novas fontes de conhecimentos. Isso fará um bem extremamente enriquecedor a você, que elevará a sua percepção, e lhe ajudará a estar encontrando as soluções que forem necessárias.

Desejo uma excelente semana para todos!

Horóscopo: Diego Medeiros Raposo