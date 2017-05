88° Romaria dos Cavaleiros de São Jorge mantem tradição e emociona são-roquenses

Romeiros, cavaleiros e charreteiros, mantiveram a tradição que chega aos seus 88 anos de fé, esperança e amor ao padroeiro São Jorge no último domingo, dia 30 de abril.

Desde as primeiras horas da manhã, a Av. Aracaí, próximo ao CEC Brasital, recebeu os romeiros que de lá partiram para desfilar pelas principais ruas e avenidas da cidade, passando pela Praça Matriz onde receberam a benção do Ministro Djalma e o acólito Iuri.

Um dos momentos marcantes foi a celebração pelo Padre Silvio Andrei da Missa dos Romeiros em Pirapora do Bom Jesus. A missa solene reuniu no Santuário do Bom Jesus, famílias, romeiros e cavaleiros que lotaram as dependências da igreja, e se emocionaram com a participação da Orquestra de Viola Caipira da Associação Brasil Poeira, que embalou os cânticos durante a celebração, com destaque para a música Romaria, de Renato Teixeira.