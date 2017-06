A antiga e famosa Estação Experimental de São Roque

No século XXI, uma chácara incrustada no cenário urbano, a apenas um quilômetro da Praça da Matriz, chama a atenção. A raridade fica na Av. Três de Maio, nº 900, e tem o nome de Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica.

Os mais antigos a conheceram como Estação Experimental de São Roque.

Muitas pessoas, como eu, já passaram inúmeras vezes em frente da aprazível propriedade, leram sua placa e seguiram seu caminho sem a mais vaga ideia do que existe e acontece nesse lugar.

Nesta semana, matei minha curiosidade por meio de pesquisas e proveitosa conversa com o pesquisador científico Wilson Tivelli, chefe da Unidade.

“Imigrantes italianos e portugueses identificaram que a região era boa para produzir uvas e passaram a demandar do Governo do Estado de São Paulo a colocação de uma estação experimental em São Roque para fazer pesquisas relacionadas ao cultivo das uvas. Isso foi atendido em 1928, quando o Estado criou a Estação Experimental de São Roque, ligada ao Instituto Agronômico de Campinas”, relata Dr. Tivelli.

O livro “3º Centenário de São Roque”, publicado em 1957, assegura que os ex-prefeitos de São Roque nos anos de 1927 e 1928, respectivamente, Dr. Júlio Arantes de Freitas e Bento Antônio Pereira, esforçaram-se muito para a implantação da Estação Experimental, que foi organizada e chefiada pelo engenheiro agrônomo João Hermann, “…em uma belíssima gleba de terras, em sua maioria massapé, no bairro do Cambará, a um quilômetro da cidade de São Roque, conferindo-lhe essa situação excepcional importância como estabelecimento de pesquisa agrícola, visto estar justamente localizada em um tipo de solo que ocupa 24,0% de toda a área do Estado de São Paulo”.

Analisados solo, clima e ambiente social e econômico locais, o Instituto Agronômico destinou à estação de São Roque plantas frutíferas de clima temperado, como uva, maçã, pera, ameixa, pêssego, frutas cítricas, nêsperas, marmelo, abacate, entre outras. Com o tempo, a unidade também veio a pesquisar culturas de cebola, batata, alcachofra, milho, mandioca e outras de interesse para a agricultura da região.

O terreno de quase 3,5 alqueires logo ficou pequeno para cultivo de todas as espécies trazidas, de modo que “apenas puderam ser organizadas e mantidas coleções de videiras, pereiras, macieiras, ameixeiras e pessegueiros e pequenos viveiros para distribuição de mudas. Destacava-se a valiosa coleção de videiras, com mais de 300 variedades importadas dos mais famosos e idôneos viveiristas do mundo, (…) a maior no Brasil pela indiscutível legitimidade de suas castas”, relata o cronista do 3º Centenário de São Roque.

O progresso e o sucesso das pesquisas, principalmente na área de vitivinicultura, exigiam o aumento dos experimentos, o que demandava mais terras. Assim, em 1943 o governo paulista desapropriou terreno vizinho às dependências da Estação Experimental e, em 1946, adquiriu a propriedade confinante, esta com nascentes de água, o que muito impulsionou o trabalho dos pesquisadores, já sob chefia do agrônomo Júlio Seabra Inglês de Souza.

Embora a Estação Experimental se destacasse pelas pesquisas voltadas às plantações de uvas, sua contribuição para o progresso da fruticultura nacional é reconhecida no meio científico. O pesquisador João Hermann prestou grande serviço ao plantio do pêssego, desenvolvendo técnicas de poda e combate a pragas e doenças, sendo a coleção aqui cultivada considerada a melhor do Estado de São Paulo.

A pesquisa para reerguer a cultura do marmelo foi outra atuação importante da Estação Experimental, pois os marmeleiros, antes abundantes na região, foram completamente dizimados devido à “entomosporiose”, doença que os atingiu.

Tamanho era o espectro de atuação da Estação Experimental, que até oliveiras, nogueiras e pecãs foram cultivadas como objeto de pesquisas, sem falar na qualidade e na fama da coleção de frutas cítricas, cuja grande produção de mudas era distribuída por todo o Brasil.

Além de importante no cenário científico estadual e nacional, a Estação Experimental também foi de extrema relevância para São Roque e região, por sua atuação como centro de ensino e fomento da agricultura, onde produtores rurais recebiam ensinos práticos sobre as melhores maneiras de cuidar das suas plantações.

Em 1948, a Estação passou à chefia do agrônomo Wilson Correa Ribas, que se dedicou sobretudo às demandas da vitivinicultura local. Explica o Dr. Tivelli que, “devido a sua relevância, as videiras ocuparam quase todo o terreno da Estação Experimental, mas, com o declínio do ciclo da uva em São Roque, no final dos anos 1950, e a perda de sua importância econômica na região, a Unidade precisou se reinventar”.

É o que contará a próxima coluna “São-roquices”.