A bruxa está solta na Rua São Paulo

A semana começou mal na Rua São Paulo, na área central de São Roque.

Os imóveis situados na altura dos números 165 a 185 repentinamente apresentaram rachaduras internas e externas que alarmaram seus moradores e os proprietários dos comércios ali estabelecidos.

Após as vistorias, representantes da Sabesp e da Defesa Civil, na segunda-feira, informaram que o abalo resulta de vazamentos ocorridos em um ramal de ligação de água localizado na calçada.

Não se sabe por quanto tempo a água vazou e infiltrou-se no solo, sob os imóveis, comprometendo a solidez do terreno e, consequentemente, tirando-lhe a firmeza necessária a sustentar as edificações. Diz-se que as chuvas do final de semana agravaram o problema.

Constatado o risco de desabamento, Sabesp e Defesa Civil interditaram cinco imóveis. A Sabesp assumiu a responsabilidade pelo vazamento e pelos danos dele decorrentes, providenciou a transferência dos moradores para um hotel e orientou-os, bem como aos proprietários e inquilinos do local atingido, sobre os procedimentos adequados ao ressarcimento dos prejuízos.

A assistência responsável da Sabesp alenta um pouco os prejudicados, mas não os poupa dos transtornos inevitáveis a situações como essa. Houve quem não conseguiu sequer tirar seus pertences da casa e do comércio, pois as paredes e o piso estalavam e rangiam de maneira assustadora.

Horas depois, de segunda para terça-feira, a Rua São Paulo foi palco de crime e tragédia. A explosão dos caixas eletrônicos instalados no Paço Municipal dispensa o relato desta colunista, pois foi exaustivamente exposta em noticiários locais, regionais e nacionais.

Na mesma Rua São Paulo e infinitamente mais grave do que danos patrimoniais e a exposição da cidade, outra vez, na mídia sensacionalista, porém, foi a saraivada de tiros que causou a morte violenta de um cidadão na madrugada do crime, e a especulação sobre sua já descartada participação na quadrilha que promoveu o assalto.

Essa morte e as suspeitas e discussões que a envolveram acabaram por tornar-se o centro dos debates na cidade e comprometeram a confiança de parte da comunidade na destreza da polícia na condução da operação de desmantelamento desse bando de assaltantes.

Como se vê, a bruxa está solta na Rua São Paulo!

Entre os pontos em que se deram as interdições dos imóveis e o assalto seguido de morte está a Câmara Municipal. Local esse, aliás, que a bruxa não para de rondar e, não raro, onde estaciona sua vassoura e faz das suas malévolas traquinagens.

Nas últimas semanas andou ela a fazer diabruras na Casa de Leis.

A louvável e corajosa tentativa do vereador Guto Issa de reduzir de quinze para onze o número de cadeiras no Poder Legislativo municipal, embora encontre significativo apoio da população e represente uma economia de quase dois milhões de reais apenas na próxima legislatura, contou com o apoio de somente dois outros vereadores, Maurinho Góes e José Luiz César.

Já o projeto de lei de autoria do vereador Marquinho Arruda, com o fim de proibir a atuação dos artistas de rua, os pedidos de contribuições financeiras e a comercialização de produtos nas faixas de pedestres espalhadas pelas vias públicas, foi aprovado por unanimidade, em que pese não ser essa a vontade da totalidade dos cidadãos que os vereadores representam.

Extensa e diuturnamente movimentada, a Rua São Paulo começa no Posto Esso e vai até a Rodovia Raposo Tavares, no bairro do Taboão. Além de mais de uma centena de residências e da Câmara Municipal, sedia o estúdio da Rádio Coluna, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, bares, postos de combustível e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, sem contar que sua parte inicial faz divisa com a mata da Brasital.

Vale dizer, há espaço de sobra para a bruxa aprontar das suas!

A Rua São Paulo, de tempos para cá, também passou a ser endereço de templos religiosos evangélicos que por vezes têm sido alvo de reclamações de parte da vizinhança, descontente com a altura do som das músicas, pregações e orações que ressoam de seu interior e invadem a rua e casas do entorno. Até abaixo-assinado foi feito para solicitar a diminuição dos ruídos e, felizmente, os pedidos foram acatados.

Isso é excelente, pois, com a bruxa solta, a melhor alternativa para a Rua São Paulo parece ser mesmo apegar-se a Deus!