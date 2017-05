A cartilha de Rino e Chico

Numa extrema demonstração de confiança e carinho, a família Boccato deu-me a honra de ser eleita sua porta-voz na sessão solene alusiva ao centenário do Jornal O Democrata, realizada em 27 de abril, na Câmara Municipal.

Divido essa honra com os leitores das “são-roquices”:

Falar em nome da família Boccato é falar em nome da Família O Democrata.

É falar em nome dos Professores Antônio e Manoel Villaça; de Heitor e Francisco Boccato – os irmãos Rino e Chico; de Osmar, Rubens, Élcio e Sérgio e seus descendentes.

Em um centenário, centenas de lembranças e motivos de gratidão brotam de nossas almas, envolvem-nos e emocionam-nos.

As recordações, das antigas às recentes, das festivas às tristes, das empolgantes às singelas, estão arquivadas em nossas memórias e nossa redação, onde guardamos o precioso tesouro da nossa coleção de 5.024 exemplares que retratam, minuciosamente, cem anos da história de São Roque e sua gente.

E há as centenas de milhares de recordações preservadas nos arquivos públicos e nos relicários da família são-roquense, em cada um dos recortes guardados, com extremos apreço e zelo, contendo registros de nascimentos, noivados, casamentos, formaturas, condecorações, óbitos, homenagens e fatos que marcam a vida de nossa comunidade.

Se à maioria das lembranças cai bem permanecer reservada, a gratidão não merece e nem pode ser contida.

Esta é, pois, uma noite para se recordar, celebrar e agradecer! E a Família O Democrata tem, ao festejar seu centenário, centenas de motivos para isso.

Por primeiro, nosso agradecimento à Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque que, por iniciativa do vereador Guto Issa, realiza sessão solene que abre oficialmente a programação comemorativa do nosso centenário e marca, de forma indelével, o reconhecimento do Legislativo de São Roque quanto ao compromisso da imprensa em transmitir à população, de maneira imparcial, o extrato do trabalho semanal desta Casa de Leis.

A Câmara Municipal e O Democrata mantêm ligação estreita e centenária, pois jamais houve edição, nestes cem anos, que não registrasse os atos oficiais ou fizesse referência à atuação de seus vereadores. E essa tradição será preservada, enquanto O Democrata existir!

Tradição, aliás, é sinônimo de O Democrata, que chega a seu centenário pautado em dois pilares, que o Prof. Élcio chama, carinhosa e significativamente, de “a cartilha de Rino e Chico”:

A essência permanente de O Democrata é ser um jornal dedicado aos interesses de São Roque e região e guardar o mesmo estilo retilíneo de conduta e o mesmo compromisso assumido por seus fundadores, ou seja, exercer a função social de bem servir à cidade de São Roque e sua gente, sem nunca se imiscuir em querelas partidárias, sem jamais descer ao terreno perigoso do sensacionalismo ou das retaliações pessoais, e permanecer sempre sem censura, aberto à veiculação das opiniões e dos diálogos saudáveis.

Essa linha de conduta segue preservada há um século graças ao apoio de centenas de pessoas.

Nestes cem anos, a família O Democrata contou com a presença amiga e abnegada de inúmeros colaboradores e colunistas que, por amor à escrita, ao jornal e à difusão de ideias, escreveram milhares das páginas que compõem a crônica política, social, esportiva, religiosa e policial de São Roque.

Reconhecemos também que a credibilidade e a longevidade alcançadas por O Democrata devem-se, em grande medida, à contínua parceria com nossos anunciantes e patrocinadores, que fazem de nossas páginas a eficaz plataforma de divulgação de seus produtos e serviços.

Imperioso dizer, também, que trabalhamos com foco, sobretudo, em nossos leitores que, fiéis à leitura de O Democrata, transmitida há um século, de geração a geração, em cada lar são-roquense, são a motivação maior para, a cada uma destas milhares de semanas, desde 1917, prepararmos, com capricho e cuidado, uma nova edição.

Justíssimo expressarmos também nossa gratidão a todos que trabalharam nas oficinas de O Democrata, misturando seu suor às tintas com as quais o jornal foi impresso durante décadas, ou mais recentemente, atravessando dias e noites ante computadores, para elaborar as edições que a modernidade tirou de nossa gráfica para lançar ao fantástico universo virtual, que rompe todas as fronteiras e o mundo alcança.

A Família O Democrata, em seu centenário, sente-se, pois, um manancial de lembranças e gratidão que transbordam além de seus proprietários. Afinal, O Democrata não é apenas patrimônio da família Boccato, mas, sim, patrimônio da cidade de São Roque e de cada são-roquense que o tem como sua fonte de informações e seu porta-voz.

Muito obrigado, cidade de São Roque e são-roquenses, por nos permitirem registrar sua história há um século e celebrarem conosco nosso centenário!

Porém, essa gratidão não termina aqui. Ela estende-se e perpetua-se futuro afora, com o compromisso que, de forma intransigente, impomos à nova geração que está chegando para dar continuidade à empresa Irmãos Boccato.

Nas palavras do Prof. Élcio

“Jovens tenham juízo e, sempre e incondicionalmente, pensem e ajam tendo por alicerce os pilares da “cartilha de Rino e Chico”. Está provado ser essa a fórmula da longevidade e do sucesso!”