A dúvida que fica para sempre

Duas histórias com finais inimagináveis marcaram a semana em São Roque e região. A vida de uma jovem de 28 anos a espera de seu bebê, já no fim da gestação, foi interrompida pelo destino, que nunca poderemos entender. Algumas dores e menos de 12 horas depois, o triste fim. Bruna e o bebê que carregava no ventre há pouco mais de 39 semanas morreram de repente. Uma doença rara, totalmente inesperada.

De um lado o relato de descaso médico, feito pela família das vítimas. Do outro a Santa Casa, em defesa da conduta do profissional. Não se sabe se existe ou não um culpado, ou se foi apenas o “destino” traçado para a jovem. Tudo será investigado, mas a sensação que fica é sempre a do “se”. Se tivessem feito uma cesárea o bebê estaria vivo? Se tivessem feito um exame de imagem, o aneurisma teria sido detectado? Respostas que infelizmente não fazem mais sentido agora, pois um segundo ou um ato falho podem resultar num final sem volta em determinados casos.

Aguardar a apuração dos órgãos competentes e nada mais. O que poderia ter sido feito ou não, agora de nada adianta. Enquanto existir a dúvida, de ter ou não um culpado para as deficiências no setor de saúde, todos são reféns do “inesperado”.

Já em Araçariguama um susto. Uma ossada encontrada dentro um mastro. Suspeita-se de uma criança que está desaparecida há pelo menos três anos. O caso será investigado e para a população muitas perguntas ficam no ar. Teria sido um acidente? Uma ocultação de cadáver? Um crime? Será que ninguém viu como isso aconteceu?

Infelizmente existem coisas que não tem explicação. Mas espera-se que as perguntas que ainda podem ser respondidas tragam justiça e conforto ao coração destas famílias.