A escolha certa

A saúde no município pede socorro. Assim como pediu a mãe que perdeu sua filha três horas após o seu nascimento na Santa Casa de São Roque. Quem depende do SUS nunca sabe o que realmente esperar. Uma gravidez tranquila e saudável terminou em tragédia. O motivo? Ainda não se sabe. A polícia vai investigar uma lesão que pode ter ocasionado a morte da pequena bebê que não resistiu após o parto. Uma indicação de cesárea e uma mãe em sofrimento, mas a escolha foi um fórceps. Mesmo com a pouca estrutura que o SUS oferece, os médicos precisam estar preparados. Muitas vidas dependem deles. A saúde no Brasil precisa cumprir menos metas mundiais e atender com mais qualidade, amor e respeito. Somos humanos. E existem decisões que não tem mais volta.

Para a segurança pública local, novas ações estão dando certo. Um programa envolvendo a vizinhança está trazendo resposta mais imediata à polícia, que consegue evitar a atuação dos bandidos. O Vizinhança Solidária já está ajudando a reduzir o número de crimes na cidade. Mesmo com os números de furtos e roubos ainda altos para a pacata São Roque, a polícia espera melhorar ainda mais os índices e pede a ajuda de todos para continuar a combater essas ações.

Aproveitando a ocasião para colaborar com a segurança, na região do Morro do Cruzeiro, moradores denunciaram a presença de indivíduos que chegam pela manhã, acomodam colchões, cobertores e sacolas debaixo da ponte, somente retornando a noite, quase sempre promovendo ameaças e, assim, se tornando presença incômoda e preocupante. Que as autoridades estejam atentas.

Em Mairinque as eleições estão mexendo com a curiosidade dos eleitores, afinal até agora pouco se sabe sobre os projetos que os candidatos pretendem realizar na cidade, já que o tempo destinado à campanha eleitoral, em sua maioria, foi utilizado para ofensas e ataques. Dos seis candidatos a prefeito, apenas dois apresentaram nesta edição algumas de suas propostas, caso sejam eleitos. No dia 3 de setembro o povo vai às urnas. Que a decisão seja acertada e leve Mairinque rumo ao progresso.