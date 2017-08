A fé move montanhas

Uma semana de emoções e de recomeço. A festa não é só de músicas e boas comidas, mas de fé, caridade e religiosidade passou a todos que circularam pelo centro da cidade na última semana a mensagem de amor, união de um povo e alegria, na celebração dos 360 anos da cidade e seu padroeiro no dia 16. As procissões, como um grande espetáculo de fé e devoção, emocionaram a todos.

De todo canto do Brasil, visitantes lotaram as ruas centrais para verem os tapetes de serragem, os andores das comunidades, de São Roque e Nossa Senhora. A imagem do peregrino voltou para o seu lugar na quinta-feira e até agosto de 2018 ficará de lá abençoando a todos que nele depositaram fé e esperança. E Viva São Roque, rumo aos 361 anos.

Com o fim das festas é hora de colocar fé nas promessas que ainda não foram cumpridas e nos dias melhores que buscamos incansavelmente. A Estação de Tratamento de Esgoto de São Roque que inicialmente tinha a previsão de inauguração para o dia 14, foi adiada para o dia 16. Por fim comemoramos até mesmo a presença do governador Geraldo Alckmin. Mas como diria o sábio, ‘não se pode comemorar antes do tempo’. Mais uma vez a entrega da esperada ETE está adiada e sem previsão de acontecer.

Mas nem tudo está perdido. Embora a fita inaugural não tenha sido cortada, a estação já começou a operar há uma semana. Agora é esperar os prometidos resultados de esgoto tratado em nossa cidade.

E como a fé move mesmo montanhas, o amigo, produtor de eventos Sérgio Caetano já está dando a volta por cima com muita garra e animação para voltar ao batente. Depois de sofrer um AVC na última semana, ele deixou a todos uma bonita mensagem de fé e esperança sobre a importância de valorizar o dom da vida.

Força Sérgio!

Após mais um aniversário, começa um novo ciclo para São Roque. E que toda a fé e alegria desse mês festivo perdurem até o próximo 16 de agosto, pois só assim conseguiremos mover todas as montanhas e desafios que ainda virão pela frente.