A galinha do vizinho

Na semana passada visitei a Serra Gaúcha e foi inevitável comparar São Roque e Gramado. Embora sejam municípios com grandes diferenças, na idade, no tamanho e em muitos aspectos culturais, apresentam semelhanças proporcionais na vocação turística, no clima frio e, principalmente, no sentimento de defesa e exaltação dos atributos e interesses locais e regionais.

Se o gaúcho, para onde vai, leva sempre consigo seu chimarrão, sua gíria e seu sotaque, o são-roquense também carrega suas idiossincrasias, seu jeito de falar, o querer saber se o fulano é “gente de quem” e sempre encontra bons motivos para bradar um gratuito e eloquente “viva São Roque” no meio de uma solenidade qualquer.

Enfim, assim como o rio-grandense nativo, o são-roquense de verdade cultiva o seu bairrismo, não aquele nativismo egoísta que cheira a xenofobia e egoísmo, mas aquele cismar orgulhoso de quem valoriza sua origem, sua cultura e está sempre de braços abertos para receber seus vizinhos, amigos e visitantes e enaltecer sua terra e suas tradições.

Ocupada por turistas durante as quatro estações do ano, considerada um dos melhores destinos turísticos do País, atrás apenas do Rio de Janeiro, a charmosa e hospitaleira Gramado tem muito a ensinar aos municípios interessados em desenvolver seu potencial turístico.

Com menos da metade da população de São Roque, localizada na Serra Gaúcha, mais precisamente na Região das Hortênsias, Gramado recebe todo ano cerca de 6 milhões de visitantes que vão conhecer suas cores, sua arquitetura europeia, sua segurança, seu acentuado sotaque gaúcho, seu chocolate, seu inverno encantador, seu vinho e sua gastronomia maravilhosa.

O segredo de tanto sucesso está na capacidade de oferecer atrativos durante todo o ano. Em fevereiro, por exemplo, ocorre o Gramado in Concert, que em 2018 chega à quarta edição. O evento reúne artistas instrumentais de todo o mundo para oficinas e concertos de música erudita e popular. Já em março e abril, o turista pode conhecer a magia da Páscoa de Gramado, com atrações lúdicas e religiosas, com destaque para o famoso chocolate artesanal, a menina dos olhos da terra das hortênsias.

Na sequência, em abril e maio, ocorre a Festa da Colônia, que retrata todo o orgulho rio-grandense embutido na imigração italiana, alemã e portuguesa. Ali os guapos da estância brilham nos desfiles de carros típicos, apresentações de bandas e danças, jogos rurais, exposição de produtos artesanais, além da farta degustação de comidas e bebidas típicas.

Em agosto chega a vez do badalado Festival de Cinema de Gramado, neste ano em sua 45ª edição. A Avenida Borges de Medeiros, então, torna-se o coração da cidade, uma fonte de sonhos, ponto de encontro de artistas, turistas e muita gente apaixonada por cinema. O Festival de Cultura e Gastronomia está reservado para acontecer em outubro, quando reconhecidos e prestigiados profissionais da área demonstram seus dotes culinários por meio de festins e oficinas. Destaque para o capítulo de vinhos e espumantes, que reúne o supra sumo da produção vinícola da Região Sul. De outubro a janeiro a cidade apresenta o fascinante Natal Luz.

O evento, já considerado o maior espetáculo natalino da América Latina, atrai milhões de turistas para Gramado todos os anos.

Pedro Bertolucci, ex-prefeito de Gramado por quatro vezes, percorre o Brasil relatando a trajetória ascendente da cidade serrana. Em julho do ano passado esteve em São Roque, quando falou para autoridades e empresários do setor turístico:

“Foi muito importante o embelezamento de Gramado, mas nada teria dado certo sem o espírito participativo da comunidade. Nosso agricultor, por exemplo, não era simpático ao turismo porque não participava do seu desenvolvimento e estava alheio à riqueza que o turismo gerava.

Aí criamos a Festa da Colônia para inseri-lo nesse projeto e hoje ele é amabilíssimo com o turista. Além disso, precisamos incentivar os eventos. Nosso Natal Luz começou com uma cerimônia de velas em 1986 e hoje é uma das maiores festas natalinas no mundo inteiro.

O Festival de Cinema foi a programação que mais promoveu a cidade. Nasceu em 1973 como uma mostra de cinema e tornou-se tão importante que chegamos a realizá-lo mesmo quando não tinha filme, quando deu problema com a Embrafilme, fechada pelo Collor em 1990. Conseguimos realizar o festival sem películas, apenas com a grandeza do entorno do evento, e hoje o Festival é o grande divulgador de Gramado”.

Dar méritos a Gramado em detrimento de São Roque não é dizer que a galinha do vizinho é mais bonita. Na verdade, as penosas são muito semelhantes, mas, enquanto o galinheiro rio-grandense é bem organizado e administrado com profissionalismo, o são-roquense ainda cisca nas palhas do amadorismo e a cidade ainda não despertou para o fato de que essas aves têm tudo para pôr ovos de ouro.