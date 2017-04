A humanidade estressada

A evolução dos meios de comunicação, propiciada pelo surgimento da internet, colocou o mundo num ritmo muito acelerado. As notícias são veiculadas em tempo real, e, devido à crescente agitação mundial, elas se misturam sendo quase impossível focar a atenção em apenas uma delas. No entanto, aquelas que extrapolam o bom senso e põe em risco a vida e a segurança social, se destacam e acabam sendo motivos de angustias e todos os tipos de descompensação comportamental.

O ataque às torres gêmeas nos Estados Unidos deu início a uma onda de terror e de atentados sem comparação na história recente da humanidade. Não existe mais lugar seguro nos grandes centros urbanos, e viver em alguns deles nos dias de hoje, é estar predisposto a todos os tipos de ataques.

O choque de ideologias, e as concepções fanáticas decorrentes de interpretações extremistas de certas religiões e costumes sociais, têm feito parte da humanidade recuar em seu desenvolvimento social, uma vez que ela se tornou refém do poder de mentes doentias que deturpam o conhecimento adquirido pelas gerações passadas, pondo o mundo à beira do caos.

No passado, a corrida armamentista sempre assustou os povos, e agora, que os valores são nucleares, a destruição da humanidade se tornou uma possibilidade real. A paz parece ser impossível de ser alcançada como um todo. Quando o complexo Russo se fragmentou, pondo fim à “cortina de ferro”, como era chamada a censura imposta pelo governo para todas as instâncias do país, e quando a disputa por armas entre ela e os norte americanos chegou ao fim, em paralelo com a queda do muro de Berlim, a humanidade respirou mais aliviada.

No entanto, vieram as guerras isoladas, como a do Vietnã, que resultou em diversos atritos secundários pelos demais países da Ásia, veio o ataque ao Iraque, depondo seu governante sanguinário, mas deixando espaço para o surgimento do Estado Islâmico, cujas ações chocaram o mundo. Na mesma época, grupos terroristas espalhados pela África dizimavam a população em nome de preceitos religiosos deturpados e criminosos.

Uma onda de terror e atentados ameaça os lugares mais famosos do mundo que, a despeito da estrutura de segurança que possuem, se tornam alvos de ataques cruéis expondo assim a fragilidade que possuem.

Para complicar ainda mais, agora, a Coréia do Norte quer guerrear com os Estados Unidos, pondo em uso o poderio nuclear que diz possuir. Mesmo que ela não tenha poder para se sair bem nesse embate, uma guerra nesses moldes com certeza será o gatilho para que outras de maior gravidade possam acontecer, pondo em risco a segurança da humanidade. O mundo precisa de mais conscientização.