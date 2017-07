A intercalação entre política e economia

Quem está ocupando cadeiras importantes no atual governo, além de ter a “caneta nas mãos”, encontra os microfones abertos para falar o que quiser. No entanto, o que for escrito ou assinado, bem como as palavras proferidas, podem ter sérias consequências, e prejudicar os que foram afetados por esses procedimentos.

Ouvimos da equipe econômica afirmações otimistas, tentando provar ao povo que a economia vai bem e que não é dependente das questões políticas que convulsionam o país. Porém, diante de uma rápida análise, constatamos que esse pensamento não corresponde ao que acontece no mercado, cujas oscilações acompanham o desenrolar dos acontecimentos no âmbito governamental.

A cada fato novo, os índices da bolsa de valores podem subir ou descer, o mesmo acontecendo com o dólar, cuja flutuação pode fazer com que os investidores amarguem experiências marcantes, tornando-se mais ricos, ou lamentavelmente mais pobres. Fica claro diante desses acontecimentos, que a economia continua atrelada à política, e que dela vem seu alento. Como mero exemplo, podemos nos lembrar de quando foi anunciada a condenação de Lula: de imediato, a bolsa subiu, e o dólar caiu. Como dizer que a economia não está interligada aos acontecimentos políticos?

A condenação do ex-presidente Lula pode afetar o ritmo dos acontecimentos futuros nesses dois universos em questão, não pelo fato de ele ser condenado na segunda instância e ir para detrás das grades, mas porque a nação está entrando em uma nova era, e que a moralidade, a decência e a seriedade, estão em vias de serem recuperadas, elevando o país aos patamares que um dia ocupou, antes de ter sido tomado de assalto pelo sindicato que virou partido e que a levou próximo à aniquilação. A Polícia Federal com sua operação Lava Jato está restabelecendo a ordem, afastando a anarquia implantada pelos seguidores das bandeiras vermelhas, e fazendo valer a frase de que “ninguém está acima da lei”.

A prisão daqueles que um dia foram considerados “intocáveis”, bem como de seus seguidores, que derrubaram o Brasil do pedestal de “país do futuro”, trará um novo alento à economia, uma vez que o mercado poderá trabalhar sem o nefasto custo embutido da corrupção, cujo roubo encarecia todos os produtos e serviços usados pela sofrida sociedade. O Brasil hoje é visto como um país inviável, cujo custo operacional é tido com um dos mais caros do mundo. Para isso, basta comparar quanto custa por aqui um automóvel, combustível, energia elétrica, impostos e tudo mais.

Quando vamos nos conscientizar dos verdadeiros motivos no nosso insucesso?