A luz cada vez mais distante

Quem espera há décadas para ver o Brasil voltar a ocupar uma posição de respeito, tal qual ocorreu durante a era de ouro do plano Real, quando o país esbanjou imagens de progresso e equilíbrio econômico, vê com tristeza que sua longa espera foi inútil, e que suas esperanças estão se tornando uma utopia.

Um país possuidor de leis elaboradas por aqueles que estão em sintonia com o crime organizado, que possui ministros que desautorizam juízes anulando seus veredictos, que possui em suas principais cadeiras no âmbito da lei, pessoas que lá foram colocadas para servirem de escudos para os que as indicaram…não pode ser levado á sério. Só no Brasil acontece de um réu recusar o juiz que o julgará, como o tem feito o ex-presidente Lula em relação ao juiz Sérgio Moro; presidente da república comprando votos à luz do dia para se ver livre de uma intervenção em seu governo, e o que é pior: colocando pessoas em posição de mando para serem seus instrumentos.

Foi empossado agora o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira (20). Estrategicamente, este resolveu manter no cargo um dos delegados que coordena os trabalhos da Operação Lava Jato na Polícia Federal: Josélio Azevedo de Souza, junto às declarações que a luta contra a corrupção continuará. No entanto, embora a decisão sirva para acalmar os ânimos, e não levantar desconfianças, ela ocorre junto à declaração de que apenas uma mala cheia de dinheiro “pode” não servir de prova condenatória, como foi feito no caso do presidente Temer. A afirmação, como não poderia deixar de ser, abriu de imediato campo para diversos questionamentos, sendo um deles, a pergunta que não quer se calar: então, quantas malas seriam necessárias? Está ficando claro o objetivo pelo qual ele foi escolhido.

As manobras do governo são descaradas ao extremo, não importando o partido a que pertença. As medidas tomadas são aviltantes à inteligência do povo no modo geral, e só em países como o nosso desprovido de uma população que lute verdadeiramente por seus direitos, que situações desaforadas como essas ocorrem. As nomeações acontecem quase sempre dentro dos protocolos, embora os objetivos que as motivaram nem sempre estejam voltados ao bem da nação, senão, para acobertar situações conflitantes, e proteger pessoas do alto escalão.

Sempre que alguém é posto em algum cargo importante sem ser por questões técnicas, mas sim por interesses políticos, o país perde.

O Brasil está se transformando em “terra de ninguém” porque seu povo não defende sua pátria, e não quer se envolver em confusão. É triste ver que estamos chegando ao ponto de perdermos tudo.

Texto: Disney Medeiros Raposo