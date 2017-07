A perda de parâmetros pela justiça

O desencontro de opiniões entre os diversos segmentos dentro do sistema judiciário brasileiro atingiu um patamar que podemos chamar de trágico. As divergências de opiniões são tais, que mal podemos afirmar que os personagens de toga fazem parte do mesmo ambiente jurídico do país.

Assim, as determinações para prender ou soltar um condenado podem mudar a qualquer momento, muitas vezes por motivos que desafiam o bom senso. Como consequência, o que temos visto é uma ciranda, na qual os presos são transferidos de um lugar para outro e voltando para o mesmo local, sem falar nos condenados que recebem algum tipo de liberdade, a qual é retirada logo depois, e ainda, os indultos concedidos de forma afrontosa à sociedade, que prima pela punição exemplar dos criminosos, sem, no entanto ver, quase sempre, a lei sendo aplicada sem protecionismos – de forma igual para todos.

O povo brasileiro convive há muito tempo com o fantasma da impunidade, que beneficia os que possuem dinheiro e prestígio, que são os requisitos que “compram” suas inocências.

Pegando como exemplo o caso do médico Abdelmassih, que estuprou dezenas de mulheres e foi condenado a cerca de 180 anos de prisão, podemos ter uma idéia do quanto a impunidade é praticada no Brasil. O criminoso cumpriu um tempo irrisório de carceragem, recebeu o benefício da prisão domiciliar, o qual foi logo em seguida retirado, sendo levado de volta às grades, para novamente voltar para seu luxuoso apartamento. Lá, ele pode desfrutar de todo conforto que sempre teve; sauna, boa alimentação, piscina, e outros prazeres que sua condição social permite usufruir. Como se não bastasse as idas e vindas, mostrando um total desencontro das autoridades, vem a questão da impunidade. Como pode alguém que foi condenado a praticamente o resto da vida, receber esse tipo de benefício?

– É uma questão humanitária, dada sua idade e condição de saúde – bradam seus advogados.

Tudo bem, ele está bastante depauperado, mas, e as vítimas, entre as quais as que adquiriram traumas e sequelas das quais não conseguem se livrar? As questões humanitárias não serão atribuídas a elas também? Quem deve tem que pagar.

Como pode o médico ser praticamente anistiado dos crimes que cometera? A impunidade é um tipo de aval para os poderosos de má índole, que não se preocupam com a justiça, pois tem a certeza de que a lei estará ao lado deles.

Outros casos também causaram indignação, levando-nos a crer que a impunidade virou lei, e pode ser aplicada de acordo com as tendências dos magistrados. Lembremo-nos dos casos de Isabella Nardoni, Elisa Samudio, Suzane Richtofen, e tantos outros.

Texto: Disney Medeiros Raposo