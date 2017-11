A Santa Casa e a mulher de César

São Roque passou os últimos dias coberta por uma espécie de manto de tristeza e indignação.

Tão difícil quanto encontrar quem não se comova diante da morte de uma jovem gestante e seu bebê, às vésperas do parto, é conter a revolta da população em face da suspeita de imperícia por parte da equipe médica que atendeu a paciente sem se dar conta da gravidade do caso.

O fato acontecido no dia 11 de novembro ganhou as proporções de uma guerra. De um lado, a opinião pública, que não bastasse colecionar episódios de atendimentos deficitários à população, recentemente passou a contar cadáveres que justificam seu desagrado e sua revolta. No outro extremo, a Santa Casa de Misericórdia de São Roque, transformada em palco, nos últimos anos, de uma série de escândalos com tenebrosos capítulos como a intervenção, a ação da quadrilha de falsos médicos, a corrupção, o fechamento da maternidade, o encerramento do plano de saúde, a destruição da fachada histórica e da capela, o impiedoso corte dos flamboyants do pátio, as greves de médicos e funcionários, a falsa inauguração da UTI e as queixas contra a precariedade das instalações e da prestação de serviços.

Ao deparar-se com tal cenário, é óbvio que o ímpeto inicial das pessoas é tomar o partido da revolta contra a Santa Casa que, na presente situação, simboliza a Saúde Pública no Brasil.

Na tentativa de reverter a execração pública e a avalanche de protestos que lhe vêm sendo dirigidos, muitas vezes ofensivamente, a Santa Casa divulgou nota de esclarecimento, no último dia 12, intitulada “O que há por trás de tanta má intenção?”.

A Santa Casa relata que a jovem gestante chegou ao Pronto Atendimento do hospital com parada cardiorrespiratória e procura explicar a dificuldade em se diagnosticar o mal que a acometeu. A seguir, o documento segue no sentido de garantir que a ocorrência terá “apuração rigorosa e pautada por especialistas na área” e que a Santa Casa não se furtará as suas responsabilidades.

A nota enfatiza o compromisso da Santa Casa com os usuários do SUS e apela às pessoas para que “não se deixem enganar por aproveitadores de plantão que usam da desgraça de poucos com o objetivo de autopromoção” e “não se envolvam numa manobra orquestrada por grupos anônimos, cujo interesse é a desestabilização da Santa Casa de São Roque”.

Há que se dizer que as generalizações não são boas para nenhum dos lados.

É inconteste que a morte da gestante Bruna e de seu filho, na última semana, somada ao óbito de outro bebê, no dia 19 de agosto, após um traumático parto a fórceps, legitima a desconfiança da população quanto à qualidade e à eficiência do serviço médico prestado pela Santa Casa de São Roque. Todavia, as pessoas tornarem-se inimigas da Santa Casa não solucionará os problemas da entidade e dos usuários, pelo contrário, somente irá agravá-los.

É igualmente certo, também, que a velha Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1873, tem um histórico de bons serviços e acolhimento à população de São Roque e região que não pode ser desprezado em função do que se viu nos últimos tempos.

É válido e esperado que a Santa Casa de Misericórdia de São Roque procure explicar-se e defender-se diante dos questionamentos, das críticas e ofensas que lhe foram lançados nos últimos dias.

Entretanto, não se pode perder de vista que a Santa Casa de Misericórdia de São Roque, por tudo o que tem passado e sediado, há tempos está na berlinda aos olhos da população, o que é natural e compreensível.

O fato é que a Santa Casa de Misericórdia precisa transmitir segurança à população quanto à competência de seu corpo médico e à eficiência do modelo de gestão adotado após o término da intervenção.

A nota de esclarecimento parece não haver agradado à população por ser omissa no que se refere ao primeiro atendimento dado à gestante Bruna, na madrugada de 11 de novembro, quando seu noivo assegura que ela foi levada ao hospital e, além de não haver recebido o diagnóstico exato, foi liberada enquanto ainda sentia dores, sem que ao menos um exame de imagem fosse realizado.

A Santa Casa apresentar-se como vítima de um complô para sua desestabilização, parece também não haver sensibilizado a população que tomou as dores da família da gestante pela perda da jovem e seu bebê e recordou-se, de pronto, das outras mazelas protagonizadas pela própria instituição e por outros casos de pessoas que não tiveram atendimento satisfatório.

Em situações como essa, aplica-se a máxima que vem dos tempos do Império Romano: “À mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta”.

Trocando em miúdos, a Santa Casa precisa recobrar sua boa fama, não com campanhas publicitárias, como foi feito em um passado recente, mas, sim, com uma prestação de serviços que não dê margem à desconfianças sobre a conduta daqueles que trabalham em seu nome.

Simone Judica é advogada, jornalista e colunista de O Democrata ([email protected]).

Texto: Simone Judica