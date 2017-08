A última viagem de Franco Masotto

O menino curioso, destemido e sonhador que explorava sozinho as matas próximas a sua casa, na Itália dos anos 1930, nunca abandonou Franco Masotto e com ele muitas vezes se confundia, quando não prevalecia.

Sedento para ver o mundo por seus próprios olhos, o adolescente talentoso com os lápis, pincéis e tintas fugiu de casa, em Verona, aos 16 anos de idade, chegou a Gênova, embarcou clandestinamente em uma baleeira e foi até Valparaíso, no Chile. Trocando seus desenhos por comida, não apenas sobreviveu, mas foi muito longe. Chegou ao arquipélago Juan Fernandez e à ilha de Páscoa, no extremo sul da América, atraído por paisagens exóticas para um garoto europeu.

Resolvido a correr mundo, tornou-se um homem do mar. Trabalhou na tripulação de navios que o levaram de Buenos Aires a Nova Iorque e da América do Norte à Europa, para da França partir para o Egito e o Líbano. A exuberância do rio Nilo, as paisagens, os personagens e as cores da África arrebataram Franco e foi em Nairobi, no Quênia, que aulas e conselhos de um pintor o iniciaram na técnica da aquarela.

Nova aventura atraiu a atenção do jovem irrequieto. Desta vez foi à Venezuela, onde participou como ilustrador de uma expedição franco-venezuelana que explorava nascentes desconhecidas. Após dois meses embrenhado na mata e a percorrer rios em meio à floresta, decide vir ao Brasil.

Embarcou como clandestino e, ao ser notado, foi transferido, no canal do Panamá, para uma embarcação de volta à Venezuela. Tentou fugir por terra, mas, impedido pelas chuvas, não conseguiu deixar o país, até que um amigo o ajudou a fazer outra rota de fuga, com direito a permanência na selva e observação de rituais pagãos proibidos para brancos. Nesse período vende desenhos a turistas para sustentar-se e angariar fundos para seu próximo destino: Santos, de onde vem a São Roque para hospedar-se na casa de um amigo de infância.

Permaneceu pouco aqui. Pintou e vendeu quadros e, com o dinheiro, aventurou-se na costa do Pacífico, seguindo um itinerário repleto de temas para suas telas, como a Cordilheira dos Andes, lhamas, índios com trajes coloridos, feiras e cenários andinos da Bolívia e do Peru e até touradas.

Em 1952 voltou ao Brasil e elegeu São Roque como o porto de onde partiria e para o qual voltaria de suas andanças. Nos anos 1950 trouxe da Itália para cá parte de sua família e aqui se casou e teve uma filha, passando a dedicar-se à pintura. Brevemente, o menino parecia ter amadurecido e deixado as travessuras no passado.

Contudo, a paixão pela vida no mar e pelas viagens inquietava-o sobremaneira.

O menino falou mais alto do que o homem e todas as responsabilidades da vida adulta, que pareciam aborrecê-lo, foram deixadas para trás. Não demorou a ir ao Mato Grosso colher inspiração na natureza e nas tribos indígenas para muitas telas, compradas por galerias de arte de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em pouco tempo, barcos alheios não o satisfaziam mais. Como o menino criativo e habilidoso que constrói seus brinquedos, resolveu fazer seu próprio veleiro e foi à Patagônia, na Argentina, onde naufragou durante uma tempestade. Ficou um período naquele país, hospedado por uma de suas irmãs, onde foi convidado para expor suas obras em uma mostra individual no Museu de Arte de Buenos Aires. A exposição expandiu-se para Tandil, Mar del Plata e Punta del Este, na Argentina, e seguiu para Montevidéu.

De volta ao Brasil, peregrinou pelas regiões Norte e Nordeste, sempre a recolher impressões de cenários e pessoas para retratá-los.

Em 1984, aos 63 anos de idade, sozinho, remando e velejando pelas águas do Madeira, saiu de Porto Velho, em Rondônia, e 45 dias depois ancorou em Belém do Pará, na foz do rio Amazonas, em um barco construído por suas mãos.

Fascinado pela Amazônia, decidiu-se a repetir a façanha de percorrê-la. Nova viagem solitária teve início em 16 de fevereiro de 2006, dia em que completou 75 anos de idade, mas não foi concluída devido a um acidente sofrido por Franco em Manaus.

O menino teimoso e valente não se deu por vencido. De volta a São Roque, planejou outra viagem à Amazônia e construiu novo barco, mas a idade avançada e a dificuldade em obter patrocínio não lhe permitiram mais viajar.

Suas viagens, todavia, continuaram em sua imaginação fértil de menino aventureiro e sonhador.

Na semana passada, como sempre acontecia quando verdadeiramente se decidia a viajar, ninguém conseguiu detê-lo. Mais do que nunca solitário, partiu desta vez para seu último destino e o mundo não verá, em desenhos e telas, suas impressões dessa viagem.

Mas São Roque nunca o perderá de vista, pois Franco Masotto seguirá vivo em seus belíssimos desenhos e telas, espalhados por inúmeros estabelecimentos comerciais e residências da cidade que adotou como seu porto seguro.

Boa viagem, Franco! Que bons ventos o levem!