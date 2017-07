Acesso registra média de um acidente por semana em 2017

Um balanço feito pela Polícia Rodoviária de Barueri e Região revelou que somente em 2017, 33 acidentes foram registrados na Rodovia Lívio Tagliassachi, o acesso que liga São Roque à Rodovia Castello Branco. O trecho de um pouco mais de 9km de extensão teve uma média de um acidente por semana no semestre. Nestas ocorrências, cinco pessoas morreram e uma permanece internada em estado grave. A estatística é reflexo em mais de 90% dos casos da imprudência e da falha humana, segundo o Capitão da unidade, Ricardo Maganha. De acordo com o balanço, houve aumento do número de acidentes em comparação ao mesmo período de 2016.

Patrik de Bastiani, 32 anos, administrador, sentiu na pele as consequências de um ato imprudente. A volta do trabalho no último dia 31 de maio ficou marcada para sempre. Patrik voltava de carona para casa com mais quatro colegas quando foram surpreendidos por um veículo que ultrapassava na curva próxima à Usina Fortaleza. “Nós todos vimos o clarão dos faróis. Nosso amigo Tadeu desviou o carro para a pista da direita, mas o outro motorista desviou para a mesma direção e todos nós gritamos que ia bater. Depois disso me lembro de ver nosso amigo que estava no banco da frente tentar acordar o motorista, sem resposta”, relembra o jovem. A esposa de Patrik estranhou a demora e ligou para o celular do marido. “O bombeiro atendeu e disse para ela que eu tinha sofrido o acidente e que estava me tirando das ferragens”.

O acidente, que ocorreu no km 3,5 do Acesso, atingiu a lateral do carro onde Patrik estava e vitimou o motorista Edson Tadeu Stow, 52 anos, e Lucinei Amélia Cardoso Leite, de 24 anos, que estava no banco de trás. “Quando o bombeiro chegou, eu já estava com falta de ar. Eles serraram o carro e fui para a ambulância. E na mesma unidade estava sendo atendido o motorista que causou o acidente. Me lembro de ouvir ele dizer para alguém que era de Osasco, estava com pressa e fazia sim uma ultrapassagem na contramão”, conta.

Patrik foi levado para a Santa Casa e precisaria ser transferido para Sorocaba, mas não havia tempo. Ele teve hemorragia interna e precisava de atendimento urgente. Durante esses minutos o administrador só pensava no filho Lorenzo de 1 ano e 3 meses. “Ele foi a minha força durante todo o tempo. Pensava que ele não podia crescer sem o pai. Mas chegou um determinado momento, que meu corpo começou a esfriar, entrei em choque e achei que ali eu já estivesse indo”.

Os momentos difíceis estavam apenas começando. Patrik teve cinco costelas quebradas, pulmão perfurado e inchaço dos órgãos. Passou por uma cirurgia e ficou 14 dias internado. Entre pioras e melhoras Patrik foi se recuperando e lembrando aos poucos do acidente. Com a força da fé de amigos, familiares e desconhecidos ele sobreviveu e teve mais uma chance. “Estou fragilizado pelo trauma e redobrei ainda mais a atenção quando preciso dirigir, pois tenho evitado. Para alguns, a minha rápida recuperação foi surpreendente e acredito que as orações me ajudaram a vencer isso tudo. Agradeço muito a todos que torceram e rezaram por mim”, disse.

A imprudência é só um dos fatores de risco que causam temor nos motoristas que utilizam o acesso. A pouca iluminação e sinalização, além das más condições da via também contribuem para o abuso dos motoristas no local. “Dependendo do tipo de traçado da via, alguns instrumentos podem sim melhorar o tráfego e são viáveis, mas cabe ao administrador do trecho avaliar tais necessidades. O trabalho da Polícia é orientar e fiscalizar”, explica o Capitão Maganha.

Em contato com o DER – Departamento de Estradas e Rodagem, nossa reportagem questionou tais aspectos e também a possiblidade da instalação de um delimitador de pista, que impediria as frequentes ultrapassagens indevidas que causam tantos acidentes no local. Em nota o órgão informou que “a SPA 053/330 está bem sinalizada, de acordo com as normas do Contran, mas é importante que os motoristas respeitem as Leis de Trânsito e a sinalização, evitando ultrapassagens em locais proibidos e os limites de velocidade”, não citando soluções práticas e viáveis para solucionar efetivamente o problema.

Em contrapartida a Polícia Rodoviária Federal realiza com frequência no local um trabalho preventivo, com fiscalização de ultrapassagens e alcoolemia, a fim de reeducar os condutores. “O excesso de velocidade, a ultrapassagem forçada na hora errada, a imprudência de modo geral causam muitos acidentes. As ações humanas causam situações que poderiam ser evitadas”, orienta o Capitão.

Sobre a iluminação o DER disse ser de responsabilidade da prefeitura. “A instalação da rede de iluminação pública em trechos rodoviários urbanos (sejam passarelas ou rodovias) é de competência da Prefeitura Municipal, por meio de acordo com a companhia de energia. A implantação passa por aprovação do DER, que analisa os aspectos ligados à segurança viária (localização e proteção dos postes e fiação). A medida é regulamentada pela Portaria SUP-DER-050-21/07/2009, que aprova o Regulamento para Autorização para Uso da Faixa de Domínio das Estradas Estaduais”.

Em contato com a Prefeitura de São Roque fomos informados que “não é o caso

nem de passarelas e muito menos de trecho rodoviário urbano. A rodovia passa

pelos municípios de São Roque e Araçariguama, mas bem distante da área urbana,

portanto não cabe às prefeituras a implantação de iluminação na mesma. Ao invés de

transferir responsabilidade para as prefeituras, deveriam sinalizar melhor a rodovia, e, principalmente, realizarem as obras que se fazem necessárias para proporcionar segurança aos seu usuários. O prefeito Claudio Góes, vem cobrando soluções junto aos órgãos competentes, dentre eles o DER, desde antes da sua posse, e até agora, ninguém tomou providência”, diz a nota da Assessoria de Imprensa.

O prefeito de São Roque, Cláudio Góes, solicitou ao Governo do Estado e aos órgãos competentes, atenção ao local, pedindo sua duplicação e manutenção. “Não entendemos a falta de sensibilidade dos órgãos responsáveis pela manutenção e recuperação da estrada, já que a possibilidade de acidentes é iminente, onde pessoas perdem a vida com frequência, e isso é inadmissível”.

Erosão na pista

A erosão no km 4,5 que aumenta a cada dia e já provocou o desvio de parte pista é outro problema que preocupa os motoristas. “Em relação à obra mencionada, após análise da equipe de conserva do DER foi constatada a necessidade da contratação de empresa especializada para reparos da erosão. Paralelamente, o DER mantem o monitoramento diário destes pontos, visando à avaliação da estabilidade do aterro e manutenção das condições de segurança aos motoristas, com reforço da sinalização e implantação de defensas metálicas. A obra se encontra em fase de elaboração do edital de licitação (com levantamento dos preços, definição da minuta do edital e exigências técnicas)”, informou a nota.

Último acidente

Dois homens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas em mais um acidente na na noite da última sexta-feira, dia 7. Três carros se envolveram na colisão. De acordo com as informações, por volta das 23h, na altura do km 2, um veículo Celta e um Honda City seguiam na mesma direção, sentido Interior, quando por motivos a serem apurados, o Honda bateu na traseira do Celta fazendo com que este fosse jogado para o acostamento. Já o Honda, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Gol que seguia em sentido contrário e, em seguida, capotou fazendo com que seus dois ocupantes ficassem presos às ferragens.

Equipes de resgate da ViaOeste e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e socorrer as vítimas. Wilton José da Silva, de 44 anos, morador de Alumínio, e, Cícero de Oliveira, morador de Mairinque, que estavam no Honda City eram as vítimas mais graves. Depois de retirados das ferragens, sofreram parada cardiorrespiratória e faleceram durante atendimento médico. As demais vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Cícero de Oliveira era irmão do ex-vereador de Mairinque, Arnaldo do Sindicato.

Um segundo que muda vidas

Após o acidente, Patrik ficou fragilizado pelo trauma e hoje redobrou ainda mais os cuidados que já tinha antes. “Essa semana passei pelo local e foi impossível não lembrar de cada detalhe. A imagem vem na cabeça. Acaba ficando um trauma sim. E nesse momento qualquer outra situação de risco pode afetar a minha cirurgia. Hoje eu sinto medo”, relata o administrador.

Patrik, que fez o trajeto durante quatro anos, quando tinha a própria empresa em Barueri, nunca se envolveu em um acidente e sempre dirigiu com cuidado. “Não podemos dirigir só para nós mesmos, temos muitas vidas envolvidas no trânsito. Tem lugares em que não se pode abusar e o acesso é um deles. Se até para as pessoas que já conhecem, ele é perigoso, imagina para quem não conhece? No caso do meu acidente foi exatamente assim. Por 50 ou 100 metros, o motorista causador do acidente poderia ter ultrapassado com um pouco mais de segurança, mesmo que indevidamente. Mas ele não esperou. Com certeza aquele segundo poderia ter evitado tanto sofrimento”.

“É importante que as pessoas dirijam com consciência e responsabilidade, pois algumas ações não tem volta e as consequências são irreversíveis, por isso a prevenção e cuidado são as melhores opções. A nossa orientação é somente para a proteção de todos: use o cinto, respeite a velocidade, não force a ultrapassagem, revise sempre as condições do seu veículo. A colaboração de todos é essencial para garantirmos a segurança no trânsito”, finaliza o Capitão Maganha.