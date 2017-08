Agradecimento da Sociedade Protetora dos Animais aos voluntários

É com muita satisfação que encerramos mais um ano de participação nas Festas de Agosto.

Gostaríamos de ressaltar a importância do trabalho dos nossos voluntários por mais esse ano, é muito gratificante poder contar com todos eles, ainda mais nessa época de escassez de voluntários, e que boa parte das entidades contratou terceirizados para manter o funcionamento de suas barracas.

A Sociedade Protetora dos Animais de São Roque tem muito orgulho em só ter contado com o voluntariado, desde a confecção das massas, molhos, caldos e minipizzas, até a montagem da barraca e também aos que trabalharam todos os dias em que a barraca esteve aberta.

Temos muita gratidão por essas pessoas que abdicaram do convívio de seus familiares, saíram cansadas do trabalho e mesmo assim foram doar seu tempo em prol da causa animal. Foram dias de muita luta, nos quais foram superados muitos obstáculos, e no fim o que fica é o sentimento de dever cumprido e a alegria de poder manter o nosso trabalho e o pratinho dos nossos amigos de quatro patas sempre cheio.

Adele, Aldair, Alexandre, Andrea, Carla, Carol, Celina, Cleiton, Eliseu, Eliana, Fabiana, Felipe, Fernanda, Guerina, Helena, João, Josimara, Leandro, Lidia, Lilian, Lucia, Marcelo, Marcia, Marilia, Matheus, Michele, Melissa, Neiva, Neusa, Paola, Patricia, Rosana, Rudi, Silvana, Silvia, Soninha, Tabata, Talia, Thais, Valeria, Valmor, Vanderlei e Vivian.

Gostaríamos de agradecer também aos doadores anônimos que não participam pessoalmente, mas suas doações são muito importantes para a causa. Graças a essa turma unida, dedicada e muito lutadora conseguimos vencer mais essa batalha.

Agradecemos também aos patrocinadores: Agroverde SR, Supermercado São Roque e o Sr. Murilo Silveira. E nosso agradecimento especial a Tia Lina.

Se você quer nos ajudar procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387-6604 Lilian; email: [email protected]: facebook: Protetora dos Animais Sr, instagram: protetoradosanimaissr. Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil agência 0523-1 conta 9.536-2

Próxima Feira de Adoção dia 16/09 no Largo dos Mendes das 9 às 14h.