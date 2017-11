Agronotícias

AGRICULTURA FAMILIAR

No dia 24 de outubro, a CATI Regional Bauru fez a divulgação dos resultados dos testes das culturas de alho, batata e cebola como alternativas de cultivo para agricultura familiar. Os experimentos foram conduzidos ao longo de três anos, em diversas propriedades de municípios da região como Pederneiras, Lucianópolis e Iacanga. Também foram feitos experimentos em parceria com as Faculdades Integradas de Bauru (FIB) e com a Escola Técnica (Etec) Castor de Astor de Matos Carvalho, de Cabrália Paulista.

TURISMO RURAL

Reunião da Câmara Setorial de Lazer e Turismo Rural debateu o desenvolvimento da Plataforma de Turismo Rural e Gastronômico e as linhas de financiamentos disponíveis pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap). Na reunião foi apresentado o desenvolvimento da Plataforma de Turismo Rural e Gastronômico, que facilitará conhecer lugares e rotas de turismo rural pelo Estado de São Paulo.

CHUVAS E FINADOS

As chuvas e o feriado de Finados (2) prejudicam o avanço da colheita nos últimos dias, o que reduziu em 27,6% o volume de mandioca processada pela indústria de fécula entre 30 de outubro e 3 de novembro, totalizando 18,5 mil toneladas. Assim, a ociosidade industrial média da semana ficou em 73,6% da capacidade instalada, o que tem preocupado agentes de fecularias, que relatam aumentos consideráveis nos custos fixos.

BATATA

Na semana (30/10 a 03/11), o preço médio da batata padrão ágata especial teve um ligeiro aumento de 4,2% frente ao da semana passada, sendo comercializada a R$ 68,78/sc de 50 kg nos atacados paulistanos. Apesar das chuvas do último final de semana, a oferta seguiu em ritmo normal e, com isso, houve pouca variação nos preços – sendo que, apenas na segunda-feira, o patamar foi ligeiramente mais alto em relação ao restante da semana.