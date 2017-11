AgroNotícias por Mauricio Picazo Galhardo

ALTA NOS PREÇOS

No mês de outubro de 2017, o acompanhamento da variação dos preços de itens alimentícios, no município de São Paulo, realizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), registrou alta de 1,21% quando comparada ao mês de setembro, e de -2,09% quando confrontada com outubro de 2016; ou seja, o valor dispensado para adquirir a cesta de mercado atualmente é inferior ao pago a um ano. O levantamento tem como base a cesta de gêneros necessários para a manutenção mensal de família composta por quatro indivíduos em média.

VENDA DE IMÓVEIS

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, está querendo vender sete imóveis de sua propriedade, sendo destes, um em Itapetininga e outro em Tatuí. O montante auferido com a venda, será revertido para os programas e projetos da Secretaria de Agricultura. Em Itapetininga é um terreno composto por área de 1.384.400 m2, objeto da transcrição nº 38.247 e 42.376 do Cartório de Registro de Imóveis. Valor inicial: R$ 4,360 milhões; também um terreno composto por área de 80.718 m2, no município de Tatuí, objeto da transcrição nº 5.407 do Cartório de Registro de Imóveis. Valor inicial: R$ 242 mil.

ISRAEL

O Brazil-Israel Agribusiness Investor Road Show, rodada de investimentos organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), tem despertado interesse em empresário israelenses. Já são quase 40 empresas israelenses inscritas nas rodadas de negócios, que acontecerão a partir do próximo dia 29, em Tel Aviv.

POBREZA MENOR

Os números podem nos deixar otimistas: menos de 10% da população mundial – o equivalente a 9,6% – vive em situação de extrema pobreza. Desde 1820, esse número nunca foi tão baixo. A expectativa de especialistas é que esse índice se mantenha ou até continue diminuindo ao longo dos próximos anos. Em 1820, a maioria das pessoas viviam em situação de pobreza extrema e apenas uma elite pequena aproveitava um padrão de vida mais elevado.

ANÁLISE

A Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) realiza o Fórum Paulista da Produção Orgânica e Agroecologia: balanço do potencial e dos desafios atuais, no Brasil e no Estado de São Paulo, em 30 de novembro, das 8 às 17h, em seu auditório. Conforme Lucimar Abreu, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e uma das coordenadoras do evento, a Semana dos Alimentos Orgânicos é institucionalizada nacionalmente. O tema do Fórum organizado pela Embrapa Meio Ambiente é Soberania alimentar e sistemas agroalimentares resilientes.

FOSSA SÉPTICA

A escola Santana do Aurá, localizada nos arredores do antigo lixão da Região Metropolitana de Belém, será beneficiada com a construção de uma fossa séptica biodigestora. O trabalho é promovido pelo Comitê de Ação Social e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental. A obra começou a ser executado por um mutirão de pais de alunos no dia 13 deste mês e foi concluído na segunda-feira (20).

MANGA

Após o adiantamento da colheita da manga tommy em Monte Alto/Taquaritinga (SP) no início de novembro, mangicultores poderão destinar suas frutas à indústria a partir desta semana. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, a qualidade das mangas ainda está abaixo da ideal, e os preços da tommy, pagos ao produtor nas primeiras colheitas, tiveram média de R$ 0,87/kg, oscilando entre R$ 0,70/kg e R$ 1,10/kg – dependendo do grau de maturação e calibre das frutas.

(Fontes: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de S.Paulo, Gazeta do Povo, Embrapa, Cepea/Hortifruti)