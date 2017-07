Ajude-nos a punir os que praticam maus tratos

Frequentemente recebemos pedidos para verificação de casos de maus tratos. Assim, gostaríamos de fazer uma reflexão sobre como identificar os maus tratos e como proceder, o que podemos fazer e quais os nossos limites de atuação.

Quando recebemos uma ligação de denúncia de maus-tratos, a expectativa do denunciante é que a Sociedade Protetora dos Animais chegue ao local e retire o animal daquele ambiente, e com isso, em tese o problema seria resolvido. Infelizmente na prática não funciona assim.

É importante lembrar que não somos uma autoridade pública, mas apenas uma organização sem fins lucrativos, composta por pessoas civis doando o seu tempo para uma causa que acredita, portanto, somos tão civis quanto a pessoa que denuncia. Não temos o poder de entrar na casa de ninguém. Precisamos averiguar primeiro se aquela denuncia procede, e se temos como provar os maus tratos.

Na maioria das vezes uma conversa e uma orientação resolvem, pois muitos acham que animal é uma coisa e não sofre, e, portanto, colocá-lo em uma coleira, ou deixá-lo sem os mínimos cuidados é normal. Ninguém nunca conversou com eles sobre isso, e essa orientação acaba sendo eficaz.

Mas em muitos casos precisamos reunir provas e testemunhas do que está acontecendo para poder procurar as autoridades competentes e tentar com que aquela pessoa seja punida por sua conduta.

Aí é que começam as nossas dificuldades, pois a maioria das pessoas que denunciam e presenciam os maus tratos não quer se envolver por se tratar de vizinhos ou parentes.

Porém, muitas vezes a situação de maus tratos não é aparente no animal, até porque algumas consequências levam tempo para se tornarem visíveis, e sem as testemunhas e as provas coletadas não conseguimos realizar um Boletim de Ocorrência que poderia responsabilizar quem está praticando maus tratos.

É preciso pensar na situação como um todo, o animal que está ali sofrendo maus tratos é uma ponta do iceberg, ou seja, essa pessoa precisa ser punida para poder modificar as suas atitudes, ter noção que ações como essa não ficam impunes. Pois senão simplesmente aquele animal é retirado, e ela arranja outro para colocar na

mesma situação.

Assim, percebe-se que para a resolução seja efetiva é preciso além de resolver a condição do animal, buscar a punição do causador dos maus-tratos.

Alguns dias atrás nos recebemos uma denúncia de animais abandonados dentro de uma residência. A informação é que não morava ninguém mais na casa e os dois cachorros ficaram e estavam sendo tratados pelos vizinhos. Quando fomos verificar realmente não morava ninguém no local.

Conseguimos localizar o dono do imóvel, e ele informou que aqueles cachorros não se encaixavam mais na sua nova realidade, e que ele conseguiu uma pessoa que passava 2 vezes na semana e colocava água e comida. Porém, a realidade é que o local está cheio de fezes e muitas vezes acabava a água, por sorte tem uma piscina de onde eles bebem água. Mas para esse “dono” os animais não estavam abandonados porque permaneciam dentro do imóvel e não soltos na rua.

Esse é um exemplo concreto de uma situação, que caso não tenhamos êxito em responsabilizar esse indivíduo, logo ele refaz sua vida e vai se achar no direito de ter outros animais e quando as coisas complicarem novamente ele vai repetir a mesma situação. Infelizmente nesse caso estamos com dificuldade para provar os maus tratos, os animais não estão magros, não tem lesões. Estão privados do contato humano, vivendo numa imensidão de fezes, muitas vezes ficam sem água, mas mesmo assim não consideram abandono.

Parece simples, o abandono está claro, mas provar e convencer as autoridades não é. Por isso, se fizer uma denúncia colabore com a comprovação dos fatos, para que tudo não seja em vão.

Se você quer me conhecer ou nos ajudar procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387-6604 Lilian; email: [email protected] : facebook: Protetora dos Animais Sr, instagram: protetoradosanimaissr. Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil agencia 0523-1 conta 9.536-2