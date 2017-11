Alça de acesso da rodovia Castello Branco é interditada para reparos

A alça de retorno do km 84, que dá acesso ao sentido Capital da Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), em Sorocaba (SP), está interditada a partir desta segunda-feira (13) para reparos.

A obra, fiscalizada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), está sinalizada e os usuários serão informados da interdição por meio de mensagens nos painéis eletrônicos dispostos na rodovia.

A alternativa de desvios para os usuários que saem do bairro e desejam seguir no sentido Capital é acessar a Castello Branco no sentido interior e utilizar o próximo retorno, no km 93, para seguir sentido São Paulo.

Quem está no sentido interior e deseja ir sentido Capital também deve utilizar o mesmo retorno.

Matéria: G1