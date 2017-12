Alunos da CMEI Profª Rosalina P. Salvetti retornaram as aulas

Os alunos da CMEI Profª Rosalina P. Salvetti retomaram as aulas nesta segunda-feira, (04), no antigo SESI, após o rompimento de um cano d’agua, o que acabou por interditar o prédio onde a escola funcionava no Guaçu.

Num esforço concentrado dos Departamentos de Educação, Obras e Planejamento da Prefeitura de São Roque, em uma semana as equipes conseguiram fazer as reformas e adequações necessárias para receber os 147 alunos de 0 a 5 anos.

Logo pela manhã o Prefeito Claudio Góes esteve na unidade, acompanhado do Diretor de Educação, José Weber e do vereador Toco para acompanhar o início das atividades escolares.

Para o Diretor do Departamento de Educação, José Weber, “É louvável o esforço e o resultado dos trabalhos de todos os funcionários da Prefeitura envolvidos nas obras de adaptação do antigo prédio do SESI. Isso mostra o comprometimento e vontade de todos na adequação e reforma emergencial de um imóvel que não vinha sendo utilizado desde o início de 2017. E com essa união de objetivos, conseguimos em 1 semana viabilizar as reformas e colocar a escola em funcionamento”.

O prédio da CMEI Rosalina P. Salvetti passará pelas reformas necessárias, já que o vereador Toco incluiu na peça orçamentária de 2018 uma emenda no valor de R$ 84.000,00 para tal fim.