Alunos da CMEI Profª Rosalina P. Salvetti retornarão as aulas na segunda-feira no antigo prédio do SESI

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através do Departamento de Educação vem trabalhando em ritmo acelerado no sentido de adequar o prédio do antigo SESI para que possa receber os alunos da CMEI Profª Rosalina P. Salvetti, cujo rompimento de um cano d’água provocou danos na rede elétrica e em parte do forro de gesso causando assim a interdição temporária do prédio localizado no Jardim Guaçu.

Desde segunda-feira, equipes dos Departamentos de Educação, Obras e Planejamento correm contra o tempo para realizar as reformas e adequações necessárias para que a partir da próxima segunda-feira, 04 de dezembro, os alunos possam voltar regularmente as aulas no novo local.

Nesta quarta-feira o Prefeito Claudio Góes esteve no local, acompanhado do vereador Toco e do Diretor de Educação, José Weber, para verificar o andamento dos trabalhos.

Para o Diretor do Departamento de Educação, José Weber, “É louvável o esforço de todos os funcionários da Prefeitura envolvidos nas obras de adaptação do antigo prédio do SESI. Isso mostra o comprometimento e esforço de todos na adequação e reforma emergencial de um imóvel que não vinha sendo utilizado há tempos. E com essa união de objetivos conseguimos em 1 semana viabilizar a mudança dos alunos da escola atingida pelo problema”.

O prédio da CMEI Rosalina P. Salvetti passará pelas reformas necessárias, já que o vereador Toco incluiu na peça orçamentária de 2018 uma emenda no valor de R$ 84.000,00 para tal fim.

Com isso o Departamento de Educação espera abrigar com segurança os 150 alunos na faixa etária de 0 a 5 anos.