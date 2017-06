Alunos de Eventos da Etec São Roque fazem Luau inspirado no Havaí

Nesta segunda-feira, 26, a partir das 19h30 os estudantes do 2° Módulo do Curso Técnico de Eventos da Etec São Roque, irão promover um Luau inspirado na atmosfera do Havaí, para proporcionar a união dos alunos. O evento acontecerá no prédio da Etec São Roque, que fica localizado na Rua 22 de abril, em São Roque.

O evento contará com atividades recreativas e música ao vivo com a cantora Raquel Serrano. Serão 45 convidados que terão que trajar roupas brancas em representação da atmosfera do Havaí. A festa é um trabalho prático para a disciplina de Eventos e não será aberta ao público.

O evento esta sendo organizado pelas alunas Andreia Carla Bernardo, Alice Helena Dias Anselmo, Danielle Aparecida Xavier Ribeiro, Joyce Pedroso Amaral, Kerolin Barbara de Moraes, Maressa Ribeiro, Nicóle Geovanna Farias Pereira e Renata Caroline Pereira. A coordenadora Jéssica S. Ribeiro e a professora Daniela Nardelli também auxiliaram na produção do evento.

A festa tem o patrocínio de Veneza Pisos, Latéx São Roque e São Roque Clube. O evento terá o apoio da Print Digital, Thomas Photografo, Jornal O Democrata, Marcenaria Tico e Teco, Padihey Papelaria, Água de Coco do Silas, Camaradex Embalagens, Cleria Tigre e Vinícola Góes.