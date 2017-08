Após oito meses de espera, o povo mairinquense começa a ver o desenrolar da história política da cidade, que finalmente caminha para o seu desfecho. Com a candidatura de Antônio Alexandre Gemente indeferida, agora outros nomes entram na corrida para a disputa da eleição municipal marcada para o início de setembro. Já nesse sábado a campanha eleitoral começa. Chegou a hora de escolher o presente e futuro da cidade. Responsabilidade nas urnas e fé, que essa não costuma falhar, como diria o poeta. Agora vai.

Já para o cenário político nacional a vergonha tomou conta do povo brasileiro essa semana. A Câmara dos Deputados livrou o presidente Michel Temer de responder ao processo de denúncia de corrupção passiva da Procuradoria Geral da República contra o presidente neste mandato, o que provocaria seu afastamento do cargo por até 180 dias. Agora ele só vai responder após a conclusão do mandato, no fim de 2018. Mas, lutar contra a corrupção está em alta e parece que muitos estão trabalhando para isso. E já estamos vendo alguns resultados. Vamos ter fé que a justiça será realmente feita e cada um colherá aquilo que plantou.

A palavra fé é tão pequena, mas traz consigo um significado tão grande. Esperança naquilo que parece impossível, ter a certeza e acreditar naquilo que não podemos ver. E esse mês tão esperado pelos são-roquenses, o agosto dos ipês dourados, da festa na praça, dos reencontros e da tradição de séculos será tempo de andar com fé, renovar os pedidos, agradecer as conquistas. Não só feita para os católicos, as Festas de Agosto trazem alegria, fé e unem um povo em solidariedade. Até o dia 16 vamos viver intensamente cada momento e celebrar os 360 anos de São Roque, essa terra que é bonita por natureza.