Anistia: legalização do calote?

No início da semana, chamou minha atenção o esbravejar de um homem diante da faixa pendurada no muro do Centro de Saúde próximo da rodoviária, que informa aos munícipes a anistia fiscal promovida pela prefeitura. Ruborizado e aos gritos, ele externava a dois senhores – e a quem mais quisesse ouvir – sua indignação com o que chamava de “um prêmio aos caloteiros e uma traição às pessoas de bem, cumpridoras dos seus deveres, a imoral legalização do calote!”.

Faixas e cartazes espalhados pela cidade, de fato, anunciam que a prefeitura, uma vez mais, promove a “anistia fiscal”, por meio da qual concede descontos de até 100% nos pagamentos de multas e juros dos débitos para com o Município de São Roque, vencidos até 31 de dezembro do ano passado.

A palavra anistia é sinônimo de perdão e isso leva muitas pessoas a entenderem de maneira equivocada o sentido da expressão “anistia fiscal”, interpretando-a como um ato de misericórdia, negligência ou favorecimento ilícito por parte da administração pública, em favor de quem deixou de honrar o pagamento dos tributos ao tempo de seu vencimento e em desprestígio aos contribuintes fieis.

Para compreender o verdadeiro sentido da anistia fiscal é necessário entender o seu significado técnico, ou seja, anistiar é perdoar total ou parcialmente as penalidades impostas a alguém pelo descumprimento de uma obrigação.

Trocando em miúdos: anistiar não significa perdoar o pagamento de um tributo, mas, sim, livrar o devedor de pagar total ou parcialmente as multas e os juros decorrentes da sua falta de quitação na época devida.

É o caso, por exemplo, da pessoa que deixou de pagar o IPTU do seu imóvel na data do vencimento e por isso teve o valor original acrescido de juros e multa e, diante da anistia, poderá efetuar o pagamento de apenas o valor principal de sua dívida, corrigido monetariamente, porém sem incidência dos juros e multa.

A anistia fiscal é uma prática antiga, utilizada por todas as esferas de governo, municipais, estaduais, distrital e federal, e a cada vez que vem à baila surgem debates sobre suas vantagens e desvantagens.

De um lado há quem vê na anistia um estímulo à sonegação fiscal, por crer que muitas pessoas deixam de pagar os tributos na época adequada à espera de quitá-los posteriormente, em melhores condições, ou seja, parcelados. Os contrários também pregam que esse procedimento fere a igualdade de condições entre os contribuintes, ao privilegiar os maus pagadores em detrimento dos bons, que se esforçam para cumprir suas obrigações rigorosamente em dia, não raro se sacrificando para isso e até passando privações.

Adeptos da anistia, contudo, apontam muitos itens favoráveis a ela, como a oportunidade para os contribuintes que por motivo justo não puderam quitar seus tributos fazerem isso com menos multas e juros ou até mesmo sem esses encargos; a expressiva diminuição de processos judiciais com que as dívidas são cobradas; a economia nos custos de fiscalização e cobrança; a melhora na arrecadação e o consequente equilíbrio das finanças públicas, o que deve promover o desenvolvimento de projetos e serviços a bem da população.

A grande questão é que, na prática, nem sempre o ingresso de dinheiro nos cofres públicos representa benefícios à população. Isso, todavia, é um problema de gestão e não uma consequência negativa da anistia.

“No início de 2017, a Prefeitura de São Roque acumulava um crédito de aproximadamente R$ 126 milhões em impostos e taxas que deixaram de ser pagos pelos contribuintes nos últimos anos. Até o momento, a adesão à anistia já trouxe R$ 2,6 milhões aos cofres municipais e há mais R$ 1,6 milhões a receber em parcelas, graças aos acordos de parcelamentos firmados entre o Município e os devedores”, informa a assessoria de imprensa da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

A anistia vigorará até 14 de agosto de 2017. Porém, quanto antes as pessoas aderirem maiores serão as vantagens, os descontos e o número de parcelas para quitação dos débitos. Sem falar que demorar a pagar as dívidas acarreta sua cobrança judicial, em que, além dos tributos corrigidos monetariamente, juros e multas, há os honorários dos advogados que atuam em nome do Município nos processos.

Aos devedores cumpre pagar e, ao Município, administrar com zelo e eficiência os recursos que aufere. Que cada um faça da melhor maneira a sua parte!

Texto: Simone Judica