Aposentadoria: documentação completa pode reduzir tempo de concessão

Muitas pessoas pedem sua aposentadoria, mas, na data do atendimento, não levam ao INSS toda a documentação necessária. A falta dos documentos corretos impossibilita a análise do benefício e acarreta uma demora maior para que o segurado receba a aposentadoria. Para evitar atrasos, o interessado deve estar atento aos documentos exigidos e reuni-los antes de ir à agência no dia agendado para o atendimento.

Os documentos básicos que devem ser apresentados no pedido da aposentadoria são:

• RG ou outro documento oficial de identificação válido e com foto (Exemplos: carteira de motorista e passaporte);

• CPF;

• Carteiras de trabalho, carnês de contribuição e outros documentos que comprovem o pagamento das contribuições ao INSS.

Além desses documentos – comuns à maioria dos segurados – a documentação a ser apresentada varia conforme a profissão e as atividades laborativas desenvolvidas pela pessoa ao longo da vida.

Alguém que tenha prestado serviço militar, por exemplo, deverá levar ao INSS o Certificado de Reservista ou outra certidão que indique o tempo total de serviço militar. Já um professor, que pode ter direito a uma redução no tempo de serviço, deve apresentar uma declaração do estabelecimento de ensino que caracterize o exercício da atividade em magistério, caso essa informação não conste na Carteira de Trabalho.

Lista completa dos documentos exigidos – A relação dos documentos que devem ser levados no dia do atendimento no INSS é informada, no momento do agendamento, pelo telefone 135. Essa relação também está disponível no site www.previdencia.gov.br, onde é possível verificar os documentos exigidos especificamente para cada categoria de contribuinte e de acordo com as atividades profissionais exercidas.

O trabalhador que pedir qualquer benefício também deve apresentar um comprovante de endereço para facilitar o contato do INSS, caso necessário.