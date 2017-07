Arraiá Cãopira em prol da Sociedade Protetora dos Animais será neste sábado

Acontece neste sábado, 1° de julho, das 17h às 22h no Clube Atlético Paulistano, na Avenida Santa Rita, 151, o Arraiá da Sociedade Protetora dos Animais. A renda deste evento será toda revertida na compra de ração para os animais abrigados na entidade. A entrada é gratuita.

A festa contará com várias barracas de comidas e bebidas típicas. Para as opções salgadas o caldo de milho, caldo verde, caldo de mandioca e pasteis. Entre as bebidas vinho quente, quentão, chocolate quente, cervejas e refrigerantes. Curau, canjica, doce de abóbora, arroz doce, bolos de cenoura, fubá, milho, cocadas, espetinho de morango com chocolate, maça do amor serão os doces. Além de milho verde cozido, carrinho de pipoca e algodão doce feito na hora e deliciosas tapiocas doces e salgadas.

As crianças poderão brincar no tobogã, na cama elástica e na pescaria. A animação do Arraiá ficará por conta do Sérgio Caetano.

“Esperamos oferecer uma festa alegre onde você e toda sua família possam se divertir. Agradecemos os patrocinadores que acreditaram na nossa ideia, tornando possível que esta festa se realizasse”, agradecem os organizadores do evento.

Patrocinadores: Agroverde S.R., Faro Diagnosticos Veterinários, Bueloni & Ferreira, Alexandre Pierroni, SOS Animal, Evidência Baby, Roqueville, Formula Natural, Posto do Castro, Elias Vistorias, Dream’s, Medeiros Odontologia, Eliane Godinho, Grafex, Mania de Churros, CiçaCamp, Danistore, O.R. Consultoria Imobiliaria.

Venha se divertir e faça a diferença na vida de um amiguinho de quatro patas!