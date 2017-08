As ações desencontradas

As pessoas que ocupam cargos públicos de grande importância deveriam ser competentes, devidamente diplomadas, e com experiência comprovada para as funções que desenvolvem. Preparo é primordial para aqueles que lidam com interesses coletivos, uma vez que muitas pessoas podem ser prejudicadas se suas ações forem incorretas. Sendo assim, porque há tantos desacertos na sociedade?

Na questão segurança, depois que o governo a negligenciou, vem agora adotar medidas que já deveriam estar em curso há muito tempo. Precisa agora do apoio das forças armadas, a qual já começou a receber críticas por aqueles que não gostam dela.

Aliás, aproveitando o ensejo, é oportuno lembrar que: todos os presidentes militares que governaram o país tinham curso superior, os engenheiros da Aeronáutica assumiram a reforma das pistas dos principais aeroportos do Brasil, (fato esse cuidadosamente ocultado da população), os engenheiros do Exército são preparados para atuarem em qualquer situação de emergência, o que acontece também com a Marinha. E tudo é feito com muita perfeição. E no plano civil…o que encontramos? Despreparo, incompetência, insubordinação, corrupção e traição à pátria.

Quando vemos uma rua receber asfalto, e logo depois o leito carroçável ser rasgado por valetas para receberem tubulação de água e esgoto, fica a pergunta: por que isso? O correto não seria primeiro implantar a rede de canos para depois vir com o pavimento? Não deveria haver uma coordenação entre os diversos departamentos?

Em uma escala maior, temos a Usina Hidrelétrica Belo Monte, localizada no rio Xingu no Pará. Durante sua construção, brigas e discussões infindáveis tentaram por fim ao empreendimento, sob alegações de impacto ambiental, os quais afetariam também a comunidade indígena que lá sempre esteve radicada. Agora, depois de pronta, a mega estrutura pode ter seus trabalhos interrompidos pelo Ministério Público Federal, que alega ser ineficaz a aprovação da Fundação Nacional do índio à instalação da hidrelétrica. Estamos beirando à insanidade, e, como diziam os antigos: chorando por leite derramado.

Na economia, primeiro estipularam uma meta fiscal, para depois fazerem um estudo e chegarem à conclusão de que ela é impraticável. No pré-sal da Petrobrás, primeiro anunciaram os dividendos que ele produziria, para depois descobrirem que a extração é altamente custosa. Na transposição do rio São Francisco, fizeram os canais de desvio das águas, para só agora descobrirem que seu volume não conseguirá suprir os dois destinos sem prejudicar os que vivem no curso original. Fizeram diversos estádios para cumprir as exigências do evento da Copa do Mundo, e agora precisam conseguir público para ocupar suas cadeiras.

Dizem que a culpa é do sistema populista, no qual, os departamentos que são conduzidos por interesses políticos, “trabalham em causa própria”, não se preocupando com o contexto geral. Vivemos no país dos desencontros.

Texto: Disney Medeiros Raposo