As caras metades

Embora pareça romântico, o título desta coluna não fala de amor.

O amor parece, isso sim, passar bem longe, quando o assunto é obras públicas. Nesse tema, quem fala mais alto nunca é o coração com seus arroubos de generosidade e altruísmo. Sabem muito bem meus leitores qual voz costuma ecoar com estrondo nesses momentos…

Na semana passada, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque informou que o Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial edital de licitação para recuperação dos taludes e de parte da pista da Rodovia Lívio Tagliassachi. A mesma nota informa que, em reunião com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, o prefeito Cláudio Góes agradeceu a iniciativa de realização desses reparos, porém cobrou o recape e a reparação por inteiro da estrada que liga São Roque à Rodovia Castello Branco, tal como havia reivindicado pessoalmente ao governador Geraldo Alckmin, há cerca de 15 dias, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes.

Faz muito bem o prefeito Cláudio Góes em cobrar e continuar a cobrar a reparação integral do acesso à Rodovia Castello Branco, afinal, em termos de dimensões de uma estrada, o trecho, de nove quilômetros de extensão, é considerado pequeno, o que permitiria, com um mínimo de boa vontade, realizar a obra por completo. Além disso, a recuperação parcial não apresenta perspectiva de solucionar de modo significativo os problemas de segurança que há décadas assolam o local e, por fim, porque parece ser um péssimo hábito do Governador Alckmin, ao menos conforme se vê em nossa região, fazer obras pela metade.

Haja vista a situação da Unidade de Trânsito de São Roque, instalada nas precárias e asquerosas dependências do prédio onde durante décadas funcionou a Cadeia Pública de São Roque.

– Quem não se lembra da foto midiática do Governador Alckmin, ao lado de políticos locais não reeleitos, pondo abaixo uma grade interna da Cadeia Pública de São Roque, em abril de 2013, na pomposa cerimônia chamada de “desativação da Cadeia”?

A fala das autoridades levou a população a acreditar que o prédio não serviria mais para abrigar presos. Em seu discurso, o então prefeito Daniel de Oliveira Costa chegou a pedir ao Governador que o local fosse transformado em uma unidade do Poupatempo, enquanto o Chefe do Executivo estadual não disse sim e nem não, mas apenas sorriu seu sorriso mecânico e indecifrável diante da plateia e das câmeras que o fotografavam.

E há mais de quatro anos o prédio segue diariamente a receber presos que ocupam suas dependências fétidas, insalubres e degradantes que expõem não somente os detentos a doenças e indignidade, mas também os funcionários da Delegacia de Polícia, os policiais civis e militares e os advogados a um ambiente onde faltam higiene e segurança.

Essa falta de segurança espraia-se pelas adjacências. O local continua a ser uma espécie de barril de pólvora no centro da cidade, em que uma ação criminosa orquestrada pode ter consequências fatais, pois o prédio fica ao lado do terminal rodoviário, cercado por residências e estabelecimentos comerciais com grande fluxo de pessoas durante o dia e a noite.

Uma obra completa consistiria no fechamento do prédio para recolhimento de presidiários ou na sua devida readequação para ser utilizado como Unidade de Trânsito da região de Sorocaba, ou seja, o abrigo de presos transitórios, aqueles detidos em finais de semana e feriados, em São Roque e outras dezessete cidades vizinhas que não possuem cadeias, e na segunda-feira encaminhados para Centros de Detenção Provisória- CDPs.

Não se viu uma coisa e nem outra. Portanto, trata-se de um serviço feito pela metade.

Para não fugir ao tema das estradas tratadas de modo incompleto pelo governo do Estado, basta recordar a situação lastimável em que está a Estrada Mário Covas, que liga Mairinque à Rodovia Castello Branco. Inaugurada há quase três anos, está repleta de crateras, trechos desmoronados, falhas na sinalização, falta de acostamento e invasão de mato no asfalto. Até o momento não houve quem se responsabilizasse por resolver a situação e os acidentes no local se avolumam.

– E o que dizer das obras na Rodovia Raposo Tavares, nesta região, com seus muitos trechos inexplicavelmente sem duplicação?

São Roque não pode aceitar em silêncio a reforma parcial do acesso à Rodovia Castello Branco proposta pelo Governo do Estado.

Uma obra feita pela metade é algo em contínuo processo de deterioração e a reclamar permanente ação reparadora. Ou seja, é um problema não solucionado que custa sempre muito caro aos cofres públicos e à população.