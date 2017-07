As reformas em andamento

Muita discussão ocorreu em torno das mudanças que o governo pretendia por em execução. Uma delas foi aprovada nessa semana, e ainda promete muitas polêmicas: a reforma trabalhista. Os conservadores (que não defendem de graça a manutenção do modelo antigo) esbravejam dizendo que os trabalhadores serão prejudicados com as mudanças postas em vigor, que as conquistas sindicais serão desperdiçadas, e que redução de direitos não gera empregos.

Mas, será que a coisa é tão ruim o quanto está sendo apregoado? Será que os verdadeiros motivos estão ancorados nos “direitos dos trabalhadores”, e não nos interesses sindicais, que lutam para se tornarem indispensáveis de alguma forma ao cidadão?

Pegando um exemplo do exterior, mais precisamente os Estados Unidos, que seguem uma política econômica liberal, regulamentando as questões de forma menos controladora possível, veremos que por lá os benefícios trabalhistas são menores que os nossos, porém, as chances de realizações são absurdamente maiores, tanto é que, é um sonho de muitos trabalharem por lá.

Para entendermos, podemos considerar os seguintes tópicos: 1- o trabalho infantil é permitido, claro que com diversas restrições e controles, diferente daqui que, demagogicamente, impede que os jovens tenham sua própria autonomia e preparo para a vida futura. 2 – Existe a FLSA, uma lei federal (lei dos padrões justos de trabalho), que garante ao trabalhador um pagamento mínimo por seus serviços. 3 – Férias remuneradas, dias de doença, periodicidade de pagamentos e de horas de trabalho, tudo é negociado entre patrão e empregado de forma que seja bom para ambos os lados. 4 – Os direitos trabalhistas prevêem uma atenção especial aos trabalhadores com deficiência. Etc.

Outro país que adotou uma forma mais liberal para regulamentar as leis trabalhistas foi a Alemanha, com o plano HARTZ – dividido em quatro partes – que desburocratizou os modelos de contratação, dinamizando assim a economia e reduzindo o desemprego a um índice mínimo. A França se enveredou nos acordos coletivos de trabalhos entre funcionários e empresas, obtendo excelentes resultados, o mesmo acontecendo com outros países que também resolveram adotar novos modelos de contratação de trabalho.

Tudo leva a crer que os antigos sistemas protecionistas de trabalho estão com seus dias contados. O mundo pede mais dinamismo e menos falsidades ideológicas – jogo claro.

Outra decisão que vai causar profundas alterações no Brasil é a desobrigação da contribuição sindical, o que motivou os grandes sindicatos a promoveram as últimas “badernas” que o povo pode presenciar. Agora, sem o dinheiro fácil que lhes vinha nas mãos, vão ter que mostrar serviço, e não promoverem arruaças para justificarem suas existências.

Que as novas mudanças sejam profícuas para o nosso povo.