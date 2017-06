As vítimas do crime

O panorama internacional vem sofrendo constantes abalos com os crimes praticados por extremistas liderados por diversas facções sejam elas políticas ou religiosas, se é que podemos separar uma coisa da outra.

Para o terror não existem fronteiras, e ele pode se manifestar em qualquer lugar do mundo, desde que aquele local seja de interesse dos líderes terroristas.

Rússia, América do norte, Europa, Oriente médio, Ásia…os pontos considerados mais seguros são os mais visados pelos terroristas, uma vez que, quanto mais difícil for o ataque, maior destaque ele adquire perante o cenário internacional.

Fazendo uma analogia para exemplificar os acontecimentos, no nosso país, entre os pichadores, aquele que consegue fazer sua “arte” em local alto e de difícil acesso, é o que mais respeito adquire perante os demais. É claro que entre os dois casos há uma diferença astronômica, mas o sentimento de vitória está presente em ambos.

Para os extremistas a vida não possui valor, uma vez que a causa que defendem é colocada acima de tudo em nome de algum personagem religioso. Bom senso é algo totalmente desconhecido entre essas pessoas, e, se algum deles manifestar tal sentimento, é sumariamente eliminado para que não contamine os demais.

Ao ouvir os telejornais que diariamente invadem nossas residências despejando toda a carnificina praticada nos países distantes, ficamos por diversas vezes chocados com a crueldade praticada por esses criminosos. É difícil entender a lógica de tais comportamentos, uma vez que ao mesmo tempo em que exaltam determinada divindade, que dizem ser exemplo de luz e de puro amor, matam em nome delas centenas de inocentes que nada tem a ver com suas ideologias.

A cifra das vítimas do terror é algo alarmante, e vem causando sérios problemas psicológicos em muitas pessoas que vivem nessas regiões. Como conviver com essa ameaça constante, que não respeita lugares sagrados ou profanos, família ou comunidades?

Para os moradores desses países, parece ser o “fim do mundo”, e eles estão cobertos de razão. Porém, se dessem uma olhada para outros lugares, como por exemplo, o Brasil, verão que o que estão passando poderia ser bem pior. Por aqui, as mortes oriundas do tráfico e de outras modalidades criminosas, ultrapassam no decorrer de um ano os índices de muitas guerras ocorridas pelo mundo.

Se lá fora, mata-se por um ideal, aqui, mata-se a esmo, e a quantidade de vítimas não para de crescer.

Antes de ficarmos chocados com as mortes ocorridas lá fora, precisamos nos ater ao que acontece por aqui, em nossa casa, pois a situação, por mais que seja negada pelas autoridades, já e incontrolável, como acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares.

Texto: Disney Medeiros Raposo