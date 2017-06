Astrologia e Transcendência

Há quem pense que aprender astrologia requer anos de estudos, pesquisas e análises comparativas.

Em verdade eu digo que aprender astrologia é mais um ato de auto observação. É saber/conhecer as palavras chaves dos simbolismos de cada signo, planetas, casas e aspectos astrológicos comparados com sua experiência diária, sua vida, suas emoções e suas atitudes.

Astrologia acima de tudo é autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, antes de buscar conhecer o próximo; significa assuma a responsabilidade por sua missão antes de cobrar do mundo o reconhecimento pelo que ainda não fez, que é aprender a ser quem você nasceu para ser.

Quando você conecta o entendimento astrológico com a meditação, você estará acessando o conhecimento mais profundo deste universo e obterá as respostas mais claras e assertivas sobre o significado daquele simbolismo para você.

Durante anos venho usando a astrologia com o objetivo de obter respostas para meus dilemas e posso dizer que tudo o que pensamos saber para resolvê-los está dentro de nós.

Para ser astrólogo de si mesmo basta ter o seu mapa calculado e impresso, sentar com ele no colo e abrir a mente para começar o download das imagens, sons, símbolos e inspirações para uma melhor compreensão da sua vida, do seu propósito.

Cada situação difícil é mais uma oportunidade para ressignificar crenças, quebrar padrões de comportamentos egóicos e que afastam você do seu caminho de felicidade.

A única exigência para o estudo astrológico pela meditação é que você esteja disposto(a) a usar o amor como fonte de resolução de seus problemas. Se não estivermos envolvidos em amor será impossível olhar para a experiência trazida por exemplo pelo planeta Plutão e encará-la como transcendência ao invés de morte.

