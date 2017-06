Mais uma semana que se encerra com mortes e tristeza em São Roque. As más condições do acesso à Castello Branco, que estão sempre em pauta, aliadas a imprudência, vitimaram trabalhadores que estavam voltando para a casa. Outros ficaram em estado grave. Um fato triste para o último dia de maio, mês que representou a campanha de prevenção de acidentes do Estado, o Maio Amarelo. Até quando mais pessoas serão vítimas do abandono do acesso?

Em Mairinque os alunos da rede municipal de ensino começaram o ano de um jeito diferente e complicado: sem o material escolar. Embora não existam leis que obriguem a entrega do material escolar, os alunos da cidade vinham recebendo os kits nos anos anteriores, mas em 2017, isso não aconteceu. Se um projeto de lei que já tramita na Câmara for aprovado, pode ser que ano que vem as crianças recebam o material, mas até lá cada um se vira como pode.

E ainda falando de educação, uma ação cível revelou o superfaturamento de R$ 600 mil na compra de playgrounds na gestão passada em São Roque. É triste ver o retrocesso atingir a educação. É triste ver o dinheiro destinado ao bem de crianças ser levado ao destino errado. Se esse não for o investimento prioritário da sociedade, deve-se temer pelo futuro.

E as obras de modernização e duplicação da rodovia Bunjiro Nakao, via que já foi cenário de muitos transtornos e acidentes, começam a ter andamento. A Licença Ambiental foi aprovada essa semana e publicada no Diário Oficial. Mais um passo cumprido pelo DER antes da licitação. Uma notícia boa após tanto tempo de espera.

A consciência de cada um é capaz de salvar vidas, uma cidade, uma história, um país. Se os cidadãos e os governantes fizerem a sua parte, será possível evitar acidentes, formar cidadãos de bem e construir o futuro que parece nunca atingir o “ideal”. Até quando vamos esperar pelas atitudes certas?

Destaque: Todos podem e devem fazer a sua parte!