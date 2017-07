Atenção às obras

O susto foi grande. O rompimento de uma adutora no bairro São Rafael causou um enorme estrago com um desmoronamento de grandes proporções, que afetou diversas casas e fechou parte da Raposo Tavares. Felizmente ninguém saiu ferido. O vazamento já acontecia há dois dias, moradores avisaram aos responsáveis, mas o tempo às vezes é curto. E nesse caso, foi tarde demais. A natureza é silenciosa, mais forte que o homem e muitas vezes não espera.

Uma boa notícia em resposta às reivindicações da mídia local, prefeito e vereadores. Foi publicada no Diário Oficial, na última semana, a abertura do processo licitatório para a recuperação dos trechos de pista afetados pelas erosões formadas no “Acesso”.

A licitação já esta marcada pro dia 10 de agosto. Além disto, um relatório entregue pelo prefeito já está nas mãos do governador Geraldo Alckmin reivindicando as obras de recuperação de todo o Acesso. Ele se comprometeu a dar breve solução ao caso. A primeira vitória foi conquistada. Que agora a atenção seja voltada a esta perigosa via que precisa de melhorias urgentes.

E as obras seguem na Marginal. Mais uma etapa foi concluída nesta semana e parece que tudo corre bem para uma entrega dentro do prazo previsto. A população aguarda ansiosa para ter de volta a Avenida Antonino Dias Bastos recuperada.

Ansiedade também para a celebração dos 360 anos da cidade. As primeiras barracas já tomaram seus lugares na praça e o clima amistoso e acolhedor que paira por São Roque nesta época não pode deixar de ser destacado.

Um povo que celebra altos e baixos ao longo de mais de três séculos sem perder suas tradições e o amor pela terrinha. Com união, voz e força todos lutam por uma São Roque melhor. Que as obras sigam adiante e muitas outras ainda venham para o desenvolvimento da cidade. É momento de celebrar. E que venha agosto!