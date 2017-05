Autismo: O que são Estereotipias?

Na criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) as estereotipias são comportamentos de autoestimulação ou também chamados de autorregulatórios. Esse comportamento pode ser motivado para buscar sensações, proporcionar bem estar ou simplesmente pela tendência a repetições. É mais comum em crianças e geralmente manifestam-se quando as mesmas estão felizes, ansiosas ou irritadas. A estereotipia precisa ser tratada quando prejudica a criança em seu desenvolvimento neuropsicomotor. Quando a prática compromete as atividades do dia a dia, restringindo seu aprendizado ou também limitando seu desenvolvimento social. Existem diversos tipos de estereotipias, as mais comuns são: o girar das mãos, girar objetos ou o próprio corpo, estalar os dedos, entre outros menos comuns.

