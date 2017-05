Bairros estão sem água devido à chuva

A Prefeitura de São Roque comunicou que as chuvas que caíram durante a madrugada e manhã desta sexta-feira causaram o rompimento de uma adutora da Sabesp na Av. Antonino Dias Bastos (Marginal), no trecho que está sendo reconstruído, ocasionando a interrupção temporária do fornecimento de água nos bairros Alpes do Guaçu, Vila Irene, Jardim Guaçu, Jardim Flórida, Jardim Brasil e Jardim Boa Vista.

Equipes da Sabesp e da empresa responsável pela obra de reconstrução da Marginal estão trabalhando no reparo da adutora e informam que o restabelecimento do sistema está previsto para o final da tarde desta sexta-feira (19).