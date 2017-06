Bazar Solidário MMartan 2017 – APAE/SR

Friozinho chegando e com ele um bazar solidário muito especial. Nos dias 10 e 11 de junho acontece o Bazar MMartan 2017 com parte da renda revertida em prol da Apae São Roque. Diversos itens de cama, mesa e banho com até 50% de desconto.

Haverá também uma exposição para venda de artesanato produzido pelos alunos da entidade. Contamos com a presença de todos. Participe.

Serviço

Bazar Solidário mmartan

Sábado dia 10 – das 9h às 16h e domingo dia 11 – das 9h às 13h

Local: Sede da Apae – rua Joaquim Silveira Mello 55, Santa Quitéria