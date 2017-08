Bem-Estar Social implementa ações para o Conselho Municipal da Juventude

No dia 23 de agosto, o Departamento de Bem-Estar Social realizou uma reunião, em conjunto com a Divisão de Esportes, representantes do CRAS Paisagem Colonial, CRAS São João Novo, Sociedade Movimentos Focolari, e jovens representando seus territórios (Paisagem Colonial, Bairro do Carmo e São João Novo) de 15 a 29 anos, com o propósito de mobilizar a sociedade e o poder público para implantação do Conselho Municipal da Juventude.

Essa iniciativa emergiu da necessidade de dar voz aos jovens no que se refere à implementação, execução e acompanhamento de Políticas Públicas relacionadas à Juventude no município de São Roque, sendo o Conselho o órgão responsável pela interlocução da sociedade e Estado.

Discutiu-se sobre a necessidade de criação do Conselho para se pleitear recursos financeiros, programas e projetos para a Juventude dos diversos bairros no âmbito municipal de acordo com as demandas apresentadas pelos jovens e realidade local.

Os jovens se organizaram para que sejam realizados encontros de mobilização com o objetivo de disseminar informações desta reunião, convidando outros jovens a participar da próxima reunião sobre o Conselho Municipal da Juventude, a ser realizada na data de 18/09/2017 às 14h00, no Departamento de Bem-Estar Social, na Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão.