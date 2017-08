Bem-Estar Social realiza ação de apoio ao meio ambiente de São Roque

Dando continuidade às ações do Projeto Social referente às obras de reconstrução da Av. Marginal, o Departamento de Bem-Estar Social em parceria com a COOPERSOL e a empresa Burucutu, realizou a entrega de mais de 20 mil panfletos informativos sobre a coleta de material reciclável.

A proposta surgiu após a verificação que um dos grandes impactos após a queda de parte da marginal foi causada pelo descarte incorreto do lixo. Isto sem dúvida, promove um impacto social de grandes proporções.

Foi então que a Prefeitura de São Roque optou por fortalecer as ações da COOPERSOL (Cooperativa Solidaria de Separação de Materiais Recicláveis), promovendo a distribuição de panfletos informativos sobre a importância da separação do material reciclável e dos horários e datas da coleta nos bairros de São Roque, além de esclarecer a população que a mesma empresa que recolhe o lixo fará também a coleta do material reutilizável. Através desta informação a comunidade poderá identificar e evitar possíveis atravessadores.

Mais de 20 cooperados liderados por um produtor e uma assistente social da Empresa Burucutu, percorreram as ruas da cidade, de casa em casa, conversando com moradores sobre esta importante ação com o objetivo de sensibilizar e conscientizar sobre o tema.

“Mudanças são necessárias. Reciclagem não é só no meio ambiente é uma questão social que impacta diretamente sobre nosso presente e futuro”, comenta Márcia Nunes diretora do Departamento de Bem-Estar Social.