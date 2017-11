Black Friday 2017: seis dicas básicas para comprar online

A Black Friday só acontece no final de novembro, no dia 24, mas as propagandas já não param de falar no dia de ofertas. Aproveitá-lo, contudo, depende em grande medida da forma como planejamos as nossas compras. Abaixo, cinco dicas básicas que todo comprador deve conhecer antes dessa data.

1. Compare preços. É importante certificar-se de que o preço que você paga é o mais baixo. Durante a Black Friday você pode encontrar o mesmo produto a preços muito diferentes e é aconselhável fazer uma busca exaustiva para encontrar a alternativa mais barata ou com a melhor relação preço-qualidade. Outro ponto para ficar atento é a variação de preços antes do dia da Black Friday em si, já que nos últimos anos foram relatados várias casos de variação de preço para o alto antes das promoções. Uma boa opção é acompanhar a evolução dos preços dos produtos que desejamos, mas também há ferramentas como o BuscaPé, Zoom ou Black Friday De Verdade que permitem monitorar os preços de um item. Outras páginas, como SaveMe, reúnem as promoções das lojas online das grandes marcas para facilitar a pesquisa do produto desejado e com o melhor desconto.

2. Planeje as compras e evite decisões impulsivas. Antes de comprar, analise suas necessidades. A proximidade com o Natal e o volume de ofertas podem nos incitar a comprar mais do que podemos. Por essa razão, é bom fazer uma lista das coisas que precisamos, se buscamos produtos na Internet ou se o fazemos em uma loja física. A Black Friday também é uma boa oportunidade para comprar artigos que somos obrigados a adquirir periodicamente, como itens básicos de moda para homem ou mulher, ou artigos domésticos como detergentes e papel higiênico.

3. Preste atenção ao pagamento e às condições de devolução. Depois de fazer uma compra, sempre se deve guardar a nota fiscal, pois esse tipo de comprovante é imprescindível para qualquer reclamação, troca ou devolução. Nas compras pela Internet, o Código de Defesa do Consumidor estipula até 7 dias para devolver e receber de volta tudo o que pagou. Para pagamentos online, a melhor opção é usar cartão de crédito ou serviços com o Paypal.

4. Navegue no modo anônimo. Às vezes, as empresas que instalaram cookies no seu computador sabem que você já viu um produto e enviam notificações avisando para fazer a compra porque está acabando ou porque aumentarão o preço. Depois de localizar o que deseja comprar, você pode fazê-lo usando o modo de navegação anônima e assim verificar se há variações no preço.

5. Calcule todas as despesas. Embora durante a Black Friday a reação a uma oferta suculenta seja o impulso de compra, devemos levar em conta outras despesas que podem aumentar o preço final. Se você comprar pela Internet, por exemplo, deve levar em consideração os gastos de envio.

6. Não compre em qualquer lugar. O mais importante é saber se o site em que você está comprando é seguro. Certifique-se de que a loja existe realmente, visitando, por exemplo, o site Consumidor do Governo Federal e também a lista do Procon-SP, que tem cerca de 500 sites para serem evitados. Além disso, outra fonte para descobrir se o vendedor é confiável, é o site Reclame Aqui, que fornece um espaço para que consumidores relatem experiências ruins. O site da Black Friday também reúne as lojas que participam da campanha oficial.