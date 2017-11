Bom momento para economizar!

Amanhã o Brasil vai parar para aproveitar as ofertas da Black Friday, um dia cheio de promoções e boas oportunidades no e-commerce e nas lojas físicas. Antecipar as compras de Natal, trocar a decoração da casa ou um eletrônico. Tem gente procurando de tudo nesse dia. O salário, que em muitos casos, é pouco, mal dá pras contas do dia a dia, então uma boa promoção é bem vinda para proporcionar um pouco de alegria e a conquista de bens materiais ao trabalhador brasileiro, que pouco usufrui do seu esforço.

No que depender do nosso governo vai continuar sem usufruir. O próprio presidente da república, Michel Temer, já disse essa semana que a reforma da previdência não será “dos sonhos”. Então temos que economizar de todos os lados pensando no futuro, mas sem deixar de viver um pouquinho, afinal “ninguém é de ferro”.

Aproveite esse dia de ofertas e se dê um presente. Tente não pensar muito no futuro. Viva mais. Afinal nunca se sabe até quando estaremos aqui. Em mais uma semana de tragédia em uma das principais vias da nossa região, a tristeza e a falta de esperanças para melhorias no Acesso, dá lugar a uma importante reflexão. Podemos e devemos sim economizar, mais do que nunca, pois o Brasil é um “projeto incerto”; mas não se pode deixar de viver intensamente, com qualidade, felicidade e porque não, com pequenas alegrias que o dinheiro pode comprar?