Que os ventos que sopram nos últimos dias andam frios, isso todos podemos sentir. O inverno chegou com força total e a terra do vinho já se prepara para aproveitar esse momento tão oportuno para o turismo local. Começam os festivais de inverno, festas juninas e julinas, as noites de fondue, vinhos e cervejas especiais.

A gastronomia fica em alta e a cidade agitada com as festividades de aniversário da cidade que se aproximam. Afinal, em 2017, já são 360 anos de muito calor humano, mesmo no frio intenso que permeia os meses de junho a setembro.

Para a população boas novas também estão chegando. O anúncio da construção de mais uma creche na cidade, a renovação da frota municipal, que promete reduzir os gastos públicos com a locação de veículos, convênios firmados para investimento em infraestrutura e saúde.

Para as regiões de Vargem Grande Paulista e Ibiúna a abertura de licitação para a duplicação da Bunjiro Nakao, obra tão aguardada por todos. Os bons ventos estão trazendo aos poucos, a qualidade que as comunidades merecem e necessitam. O trabalho que precisa ser feito deve continuar pelas mãos dos políticos que elegemos para fazê-lo. E nós continuaremos a cobrar os resultados dos administradores do dinheiro dos nossos impostos.

E pra quem quer começar a aproveitar o frio, a boa gastronomia, e a boa gente que a terrinha tem, o tradicional Festival das Cerejeiras vai reunir turistas e amantes da cultura japonesa no bairro do Carmo nesse fim de semana. E por toda a cidade não faltam opções.

São Roque é o destino certo pra esse inverno e com certeza o setor de turismo e a cidade como um todo vão ganhar com isso. E que apenas bons ventos continuem a pairar sobre todos nós.

Destaque: É tempo de colheita