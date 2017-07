“BRASIL, A EUFORIA QUE VIROU FRUSTRAÇÃO”

Certa vez um político foi procurado em seu gabinete por um casal em crise no casamento. O politico resolveu ouvir cada um dos dois em separado.

Primeiro entrou o marido e enumerou todos os defeitos da sua esposa, culpando-a pela crise no casamento. Ao terminar, o político lhe disse: “Você está certo”.

Depois, entrou a mulher e enumerou todos os defeitos do seu marido, culpando-o pela crise no casamento. O político também lhe disse: “Você está certa”.

Quando ambos foram embora, a secretária do político perguntou-lhe:

– Estou confusa, chefe. O marido culpou a esposa pela crise no casamento e o senhor concordou com ele, dizendo que ELE estava certo. Depois, a esposa culpou o marido pela crise no casamento e o senhor também concordou com ela, dizendo que ELA estava certa. Isto é alguma estratégia de aconselhamento?

– Claro que não, apenas concordei com eles para deixá-los felizes. Afinal a felicidade faz a fidelidade.

– Mas, senhor, isto não é muito ético.

O político olhou em seus olhos e disse-lhe,

– Sabe que você também esta certa!

Até o ano de dois mil e dois, pessoas com salários baixos viviam com o que ganhavam e não tinham dividas, pois também não tinham créditos. Principalmente os consignados e os devoradores cartões. Naquela época apareceu um político dizendo que iria acabar com a pobreza e distribuiu créditos e cartões para toda população brasileira. Parou de cobrar impostos de eletrodomésticos, veículos e outro o que causou uma euforia nacional onde todos corriam para as lojas e compravam. Aposentados que já quase passavam fome com a merreca paga pelo INSS comprometeram seus benefícios e hoje em nome daquela euforia desenfreada vivem frustrados sem dinheiro nem para os medicamentos. Alguns economistas de visão diziam que era uma estratégia muito perigosa e poderia dar no que deu, mas a maioria deles, assim como o povo, entrou na onda eufórica. Setenta por cento dos trabalhadores e aposentados brasileiros estão com seus nomes sujos porque não ganham o suficiente nem para pagar seus compromissos. E aquela euforia? Virou frustração! Porque oito anos mais tarde os impostos estavam de volta. O país de Alice tinha voltado à realidade.

O INSS está quase falido, porque nesse período se desviou mais do que se tinha em caixa. O instituto recebe as contribuições e quando o trabalhador precisa de amparo, seus peritos dão altas até para quem não pode trabalhar. Pedidos de aposentadorias mesmo com tempo de contribuições suficientes alguns se possível são indeferidos para não causar “rombos.” Aquela euforia toda virou frustração.

Esse mesmo governo está até hoje na direção do país, sua chapa é a mesma desde o inicio. Mudou um pouco as posições das peças, mas o jogo de xadrez é o mesmo. Alguns messes atrás, deixaram novamente o povo eufórico ao liberar mais de quarenta milhões do fundo de garantia. Foi uma grande correria até as agencias da Caixa. Todo mundo feliz, pagando parte das dividas, parecia reprise de dois mil e dois.

Novamente a euforia virou frustração. Sabe aquele fundo de garantia que liberei para vocês? Pois é, vou recuperar no preço dos combustíveis. A euforia virou frustração.

Abraços do Bispo Cláudio e boa semana a todos sem frustração, espero! Ui…